СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко после поступления соответствующих предложений от Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в Аппарате СНБО в ответ на запрос УНН.

В случае поступления таких предложений по указанным в Вашем запросе юридическим и физическим лицам (Гроза, Науменко и подконтрольным им компаниям – ред.) от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины в установленном порядке - говорится в ответе на запрос.

При этом в Аппарате СНБО напомнили, что среди тех, кто может обращаться с соответствующими предложениями о введении санкционных ограничений – Верховная Рада, Президент, Кабмин, Нацбанк, а также Служба безопасности Украины.

Напомним

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшая под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Кроме того, компании, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.