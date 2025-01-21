Киевская компания поставила Нацгвардии бракованной военной формы более чем на 28 млн грн

Разоблачены в Киеве два основателя частной компании, которые поставляли оптовые партии некачественной военной формы в подразделения Национальной гвардии. В течение марта-октября 2023 года фигуранты отгрузили 30 тыс. единиц одежды для украинских защитников общей стоимостью 28,7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

«Служба безопасности разоблачила в Киеве двух основателей частной компании, которые поставляли оптовые партии некачественной военной формы в подразделения Национальной гвардии. Задокументировано как в течение марта-октября 2023 года фигуранты отгрузили 30 тыс. единиц одежды для украинских защитников общей стоимостью 28,7 млн грн», - говорится в сообщении.

Инициированная Службой безопасности экспертиза показала, что приобретенная за государственные средства военная форма отшита с использованием фурнитуры, не соответствующей техническим условиям.

«В частности, использованные материалы имеют меньший класс износостойкости, поэтому на такой одежде военнослужащий не сможет надежно зафиксировать защитную амуницию и вооружение с боеприпасами. Соответственно это может представлять реальную угрозу жизни и здоровью украинских воинов на передовой», - информирует СБУ.

По материалам дела, фигуранты сознательно «сэкономили» на качественных материалах, чтобы купить более дешевые комплектующие и таким образом получить большую прибыль.

Во время обысков в домах фигурантов обнаружено коммерческую документацию и жесткий диск с доказательствами сделки.

«Сейчас следователи СБУ сообщили обоим учредителям предприятия о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)», - отмечается в сообщении.

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