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Депутат міськради на Кіровоградщині організував схему з військовою формою

Депутат міськради на Кіровоградщині організував схему з військовою формою

Київ • УНН

 • 24350 перегляди

Депутат міськради на Кіровоградщині та його спільники організували постачання неякісного одягу для армії. Через махінації з військовою формою державі завдано збитків на понад 21 млн гривень.

На Кіровоградщині повідомили про підозру депутату міськради та його спільникам, які  організували закупівлю одягу для військових невідповідної якості.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградщини та його спільникам, які організували закупівлю одягу для військових невідповідної якості

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, організатором цієї схеми став депутат однієї з міських рад на Кіровоградщині, який також був власником та директором одного з підприємств. Затриманий дізнався, що на Херсонщині планується низка закупівель одягу для забезпечення потреб бійців, і вирішив на цьому "підзаробити".

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До схеми він також залучив знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку цієї комерційної структури.

Ділки закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Внаслідок махінацій державі було завдано збитків на суму понад 21 мільйон гривень.

Нагадаємо 

СБУ викрила двох засновників компанії, які постачали неякісну військову форму для Нацгвардії. Фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу з неякісною фурнітурою на суму 28,7 млн грн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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