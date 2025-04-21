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Привязывали к кровати и оставляли без еды: в полтавском СИЗО выявили факты жестоких пыток

Киев • УНН

 • 210 просмотра

ГБР выявило факты систематических пыток заключенных в полтавском СИЗО. Сотрудники привязывали их к кровати, лишая еды и воды. Двум работникам учреждения сообщили о подозрении в пытках по этим фактам.

Привязывали к кровати и оставляли без еды: в полтавском СИЗО выявили факты жестоких пыток

Сотрудники полтавского СИЗО издевались над заключенными, которые отказывались сотрудничать с администрацией учреждения или жаловались на действия работников. Их привязывали к кровати и оставляли без еды и возможности посетить туалет. Двум сотрудникам СИЗО сообщено о подозрении. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Работники ГБР разоблачили факты систематических истязаний заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников

- говорится в сообщении.

Также, по данным ГБР, работники СИЗО обустроили специальное помещение, которое использовали как камеру пыток, на территории медицинской части.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток

- отмечают следователи.

По их данным, один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз.

"Двум работникам учреждения – дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны – сообщено о подозрении в истязании (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати", - говорится в сообщении ГБР.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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