Прив'язували до ліжка та залишали без їжі: у полтавському СІЗО виявили факти жорстокого катування

Співробітники полтавського СІЗО знущалися з ув'язнених осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією установи або скаржилися на дії працівників. Їх прив'язували до ліжка та залишали без їжі та можливості відвідати туалет. Двом співробітникам СІЗО повідомлено про підозру. Про це повідомляє ДБР пише УНН.

Працівники ДБР викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. За даними слідства, співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників - йдеться у повідомленні.

Також за даними ДБР, працівники СІЗО облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур, на території медичної частини.

У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб - зазначають слідчі.

За їхніми даними, один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

"Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму й охорони – повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка", - йдеться у дописі ДБР.

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