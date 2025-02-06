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НАБУ разучилось работать, став райотделом, где гоняют мух и штрафуют бабушек – антикоррупционеры требуют закрыть Бюро

НАБУ разучилось работать, став райотделом, где гоняют мух и штрафуют бабушек – антикоррупционеры требуют закрыть Бюро

Киев  •  УНН

 • 2124 просмотра

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Журналист «Наши деньги» Юрий Николов заявил о превращении НАБУ в неэффективное учреждение, потерявшее свою антикоррупционную миссию. Критика связана со скандалом вокруг увольнения детектива и проблемами в расследованиях.

НАБУ превратилось в учреждение, целью которого является не борьба с коррупцией, а хвастовство показателями и "обилечивание" фигурантов дел. Антикоррупционное бюро проще закрыть и продать здание, – написал антикоррупционер, журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов.

НАБУ стало очень похожим на любое из правоохранительных ведомств, которое имеет целью не борьбу с коррупцией, а хвастовство относительно показателей, граничащих с "обилечиванием" фигурантов. Это когда твое дело разваливают по дороге, или дают возможность заключить сделку "греши-плати-и греши дальше". А ты благодаришь не переблагодаришь. Или еще хуже – НАБУ тупо разучилось работать и потеряло хищнический инстинкт, став таким райотделом, где гоняют мух и считают штрафы на бабушек за торговлю в переходе

– написал Николов.

Он отметил, что об этом, в частности, свидетельствует реакция руководителя НАБУ на очередной скандал с уволившимся с конфликтом детективом, который заявил о развале дел в Бюро.

"В последние дни руководитель НАБУ сделал несколько публичных заявлений, из которых мне стало понятно – Бюро уже не торт. И мои давние шутки, что проще его закрыть и здание его продать – несут в себе только долю шутки", – сообщил Николов.

Речь идет, отметил активист, об очередном скандале в НАБУ, разразившемся в январе.

Детектив Андрей Денисюк, занимавшийся расследованием коррупции в сфере закупок дронов, решил уволиться из-за проблем с возможностью проводить расследование. На прощание он написал письмо своим экс-коллегам с описанием ситуации. Это письмо попало в СМИ и стало уже вторым свидетельством проблем в НАБУ после того, как летом о сливе материалов заявил другой детектив. По результату летнего скандала, был отстранен от должности первого замдиректора НАБУ Гизо Углава

– написал он.

Николов напомнил, что скандал с детективом Денисюком произошел, когда международный аудит проводит проверку работы директора Бюро Семена Кривоноса.

"Поэтому неудивительно, что руководство НАБУ мгновенно устроило офрек для убеждения десятков журналистов в том, что это сам Денисюк бестолковый, не так что-то расследовал. Я тоже был на том офреке – это был шакалиный экспресс против человека, решившегося показать огромную проблему в Бюро. И участие в нем приняло все руководство НАБУ – от директора до руководителей главных подразделений", – резюмировал журналист.

Ранее политический эксперт Олег Постернак написал, что сливом секретной внутренней информации НАБУ его бывший детектив Денисюк разоблачил глубокий кризис, который властвует сегодня в Бюро и ставит под сомнение всю антикоррупционную систему государства. "Дело с Денисюком – показательный кейс того, как один человек из-за собственного непрофессионализма единственным поступком разоблачил весь тот хаос, беспорядок и беззаконие в органе, который должен был стать образцом украинского антикорапшена. Но так и не стал", – подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и его заместителя Полины Лысенко за махинации во время конкурса на руководящие должности одного из управлений Бюро.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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