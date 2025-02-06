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Должностным лицам Луганска выдвинули подозрение о хищении 101 млн грн при закупках для ВСУ

Должностным лицам Луганска выдвинули подозрение о хищении 101 млн грн при закупках для ВСУ

Киев  •  УНН

 • 6889 просмотра

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ГБР разоблачило организованную группу из 5 человек, которые присвоили более 101 млн грн при закупках топливной древесины для ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска сообщили о подозрении в завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Организовал противоправную схему бывший глава КЭВ г. Луганск. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками,

Детали

Подозреваемые осуществляли закупки через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общем работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке.

Правоохранители установили 47 фактов закупок по завышенной стоимости. Общая сумма убытков государству превышает 101 млн грн.

По результатам 28 обысков, у подозреваемых изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины,

- говорится в сообщении.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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