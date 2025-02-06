Должностным лицам Луганска выдвинули подозрение о хищении 101 млн грн при закупках для ВСУ
Киев • УНН
ГБР разоблачило организованную группу из 5 человек, которые присвоили более 101 млн грн при закупках топливной древесины для ВСУ. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска сообщили о подозрении в завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Организовал противоправную схему бывший глава КЭВ г. Луганск. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками,
Детали
Подозреваемые осуществляли закупки через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общем работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке.
Правоохранители установили 47 фактов закупок по завышенной стоимости. Общая сумма убытков государству превышает 101 млн грн.
По результатам 28 обысков, у подозреваемых изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны.
Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины,
Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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