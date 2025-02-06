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Посадовцям Луганська висунули підозру про розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Посадовцям Луганська висунули підозру про розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Київ • УНН

 • 27107 перегляди

ДБР викрило організовану групу з 5 осіб, які привласнили понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для ЗСУ. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська повідомили про підозру у заволодінні понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Організував протиправну схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками,

Деталі

Підозрювані здійснювали закупівлі через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.

Правоохоронці встановили 47 фактів закупівель за завищеною вартістю. Загальна сума збитків державі перевищує 101 млн грн.

За результатами 28 обшуків, у підозрюваних вилучено документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

- йдеться у повідомленні.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

На Донеччині викрили трьох офіцерів, які розкрадали військове пальне30.01.25, 16:35 • 23587 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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