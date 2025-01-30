На Донеччині викрили трьох офіцерів, які розкрадали військове пальне
Київ • УНН
Три офіцери військової частини на Донеччині організували схему розкрадання пального. Щомісяця вони продавали близько 10 тонн палива, за що їм загрожує до 15 років ув'язнення.
Трьох офіцерів однієї з військових частин Донецької області затримали та повідомили про підозру через розкрадання пального.
Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
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Як повідомляється, командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували у документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Потім "надлишки" пального вони продавали, а гроші ділили між собою.
Працівники Бюро задокументували розкрадання пального з вересня 2024-го по січень цього року. Щомісяця фігуранти реалізовували щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Повний обсяг викраденого пального та завданих збитків встановить слідство
Наразі правоохоронці провели 9 обшуків за місцем помешкання та у службових приміщеннях військових. Вилучено гроші, 8 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.
Організатору – командиру батальйону матеріального забезпечення та двом учасникам схеми повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України)
Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі, згідно з санкціям статтей. Запобіжний захід, який обрали фігурантам — тримання під вартою із правом внесення застави:
організатору оборудки визначена застава у сумі 908 тис. 400 гривень,
одному з посібників – 605 тис. 600 гривень,
іншому – 423 тис. 920 гривень.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюються інші факти протиправної діяльності та інші причетні до цього особи.
Нагадаємо
В одній з військових частин Львівської області викрито схему розкрадання 20 тон пального щомісяця. П'ятьом учасникам схеми, включаючи начальника складу ПММ, обрано запобіжні заходи.