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На Донеччині викрили трьох офіцерів, які розкрадали військове пальне

На Донеччині викрили трьох офіцерів, які розкрадали військове пальне

Київ • УНН

 • 23587 перегляди

Три офіцери військової частини на Донеччині організували схему розкрадання пального. Щомісяця вони продавали близько 10 тонн палива, за що їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Трьох офіцерів однієї з військових частин Донецької області затримали та повідомили про підозру через розкрадання пального.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

 Як повідомляється, командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували у документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Потім "надлишки" пального вони продавали, а гроші ділили між собою.

Працівники Бюро задокументували розкрадання пального з вересня 2024-го по січень цього року. Щомісяця фігуранти реалізовували щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Повний обсяг викраденого пального та завданих збитків встановить слідство

-  йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці провели 9 обшуків за місцем помешкання та у службових приміщеннях військових. Вилучено гроші, 8 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

Організатору – командиру батальйону матеріального забезпечення та двом учасникам схеми повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України)

- повідомляє ДНР.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі, згідно з санкціям статтей. Запобіжний захід, який обрали фігурантам — тримання під вартою із правом внесення застави:

організатору оборудки визначена застава у сумі 908 тис. 400 гривень,

одному з посібників – 605 тис. 600 гривень,

іншому – 423 тис. 920 гривень.

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Наразі триває досудове розслідування, встановлюються інші факти протиправної діяльності та інші причетні до цього особи.  

Нагадаємо 

В одній з військових частин Львівської області викрито схему розкрадання 20 тон пального щомісяця. П'ятьом учасникам схеми, включаючи начальника складу ПММ, обрано запобіжні заходи.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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