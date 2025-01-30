На Донеччині викрили трьох офіцерів, які розкрадали військове пальне

Трьох офіцерів однієї з військових частин Донецької області затримали та повідомили про підозру через розкрадання пального.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

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Як повідомляється, командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували у документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Потім "надлишки" пального вони продавали, а гроші ділили між собою.

Працівники Бюро задокументували розкрадання пального з вересня 2024-го по січень цього року. Щомісяця фігуранти реалізовували щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Повний обсяг викраденого пального та завданих збитків встановить слідство