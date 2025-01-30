В Донецкой области разоблачили трех офицеров, которые разворовывали военное топливо
Киев • УНН
Три офицера воинской части в Донецкой области организовали схему хищения горючего. Ежемесячно они продавали около 10 тонн топлива, за что им грозит до 15 лет заключения.
Трех офицеров одной из воинских частей Донецкой области задержали и сообщили о подозрении из-за хищения горючего.
Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, командир батальона материального обеспечения, его заместитель и офицер штаба батальона указывали в документах завышенные показатели использования воинской частью горючего и смазочных материалов. Затем "излишки" горючего они продавали, а деньги делили между собой.
Работники Бюро задокументировали хищения топлива с сентября 2024-го по январь этого года. Ежемесячно фигуранты реализовывали не менее 10 тонн топлива и смазочных материалов. Полный объем похищенного топлива и нанесенного ущерба установит следствие
Сейчас правоохранители провели 9 обысков по месту жительства и в служебных помещениях военных. Изъяты деньги, 8 тонн топлива, документы, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи.
Организатору - командиру батальона материального обеспечения и двум участникам схемы сообщено о подозрении в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины)
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, согласно санкциям статей. Мера пресечения, которую избрали фигурантам - содержание под стражей с правом внесения залога:
организатору сделки определен залог в сумме 908 тыс. 400 гривен,
одному из пособий - 605 тыс. 600 гривен,
другом - 423 тыс. 920 гривен.
Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и другие причастные к этому лица.
Напомним
В одной из воинских частей Львовской области разоблачена схема хищения 20 тонн горючего ежемесячно. Пятерым участникам схемы, включая начальника склада ГСМ, избраны меры пресечения.