На Киевщине задержали агента рф, который передавал россиянам данные о заключенных военных
Киев • УНН
На Киевщине задержали руководителя отделения колонии, который передавал фсб информацию о бывших заключенных в ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.
На Киевщине задержали агента рф, который «сливал» в фсб данные об экс-осужденных, воюющих за Украину. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Служба безопасности совместно с ГБР и при содействии руководства Минюста задержала на Киевщине российского агента. Им оказался завербованный фсб руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона,
Детали
В частности, известно, что фигурант «сливал» оккупантам информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.
российские спецслужбы особенно были заинтересованы в персональных данных бывших заключенных, датах их освобождения, а также названиях воинских частей, в которых они несут службу. Они планировали использовать эту информацию для установления локаций Сил обороны и попыток вербовки украинских воинов.
Как отмечает СБУ, чтобы получить разведданные, агент использовал свой доступ к служебной документации, которая касалась личных сведений о бывших заключенных, их характеристик и дальнейшего распределения на фронт.
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Правоохранители задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его «на горячем», когда он пытался отправить агентурный «отчет» в фсб,
Во время обысков у задержанного изъяли 5 мобильных телефонов и «сменные» сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором.
Известно, что в обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту «эвакуацию» во временно оккупированный Луганск, откуда он приехал в Киевскую область в 2014 году.
На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения),
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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