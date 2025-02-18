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На Киевщине задержали агента рф, который передавал россиянам данные о заключенных военных

На Киевщине задержали агента рф, который передавал россиянам данные о заключенных военных

Киев  •  УНН

 • 3324 просмотра

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На Киевщине задержали руководителя отделения колонии, который передавал фсб информацию о бывших заключенных в ВСУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за государственную измену.

На Киевщине задержали агента рф, который «сливал» в фсб данные об экс-осужденных, воюющих за Украину. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности совместно с ГБР и при содействии руководства Минюста задержала на Киевщине российского агента. Им оказался завербованный фсб руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона,

- говорится в сообщении.

Детали

В частности, известно, что фигурант «сливал» оккупантам информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.

российские спецслужбы особенно были заинтересованы в персональных данных бывших заключенных, датах их освобождения, а также названиях воинских частей, в которых они несут службу. Они планировали использовать эту информацию для установления локаций Сил обороны и попыток вербовки украинских воинов.

Как отмечает СБУ, чтобы получить разведданные, агент использовал свой доступ к служебной документации, которая касалась личных сведений о бывших заключенных, их характеристик и дальнейшего распределения на фронт.

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Правоохранители задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его «на горячем», когда он пытался отправить агентурный «отчет» в фсб,

- сообщает СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяли 5 мобильных телефонов и «сменные» сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором.

Известно, что в обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту «эвакуацию» во временно оккупированный Луганск, откуда он приехал в Киевскую область в 2014 году.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения),

- отмечают спецслужбы.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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