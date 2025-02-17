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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помогла рф депортировать 6-х украинских детей: задержана оккупационная экс-чиновница

Помогла рф депортировать 6-х украинских детей: задержана оккупационная экс-чиновница

Киев  •  УНН

 • 8086 просмотра

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СБУ задержала бывшую преподавательницу херсонского училища, которая помогла оккупантам вывезти 6 детей в Крым. Подозреваемая пыталась избежать правосудия, скрываясь в Киеве после освобождения Херсона.

Служба безопасности задержала в Киеве одну из организаторов насильственного вывоза украинских детей в рф и временно захваченных регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница херсонского профессионального училища, которая во время оккупации города пошла на сотрудничество с рашистами.

Тогда злоумышленницу назначили "заместителем директора" оккупационного учреждения и поручили организовать принудительную переправку шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

Для этого детей сначала выселили из ведомственного общежития училища и незаконно вывезли на левобережье Херсонщины. Оттуда автобусом их доставили на территорию временно оккупированного полуострова. Весь маршрут украинских детей к месту назначения "сопровождали" представители оккупационной администрации рф, которые оказывали постоянное психологическое давление,

- говорится в сообщении.

В Крыму детей "закрыли" в одном из местных лагерей. Там им выдали прокремлевскую литературу и начали готовить для дальнейшего вступления в ряды оккупационных группировок рф.

После освобождения Херсона фигурантка выехала в Киев, где надеялась "потеряться", чтобы избежать правосудия.

Сотрудники СБУ установили местонахождение оккупационной экс-посадовицы, задокументировали ее преступления и задержали по месту жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Также заочное подозрение в военном преступлении сообщено бывшему оккупационному "директору" херсонского профучилища и его подчиненному "воспитателю", которые скрываются на временно оккупированной части территории Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Двух агентов рф задержали за взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, где погиб курьер17.02.25, 10:46 • 13767 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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