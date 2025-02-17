Помогла рф депортировать 6-х украинских детей: задержана оккупационная экс-чиновница

Служба безопасности задержала в Киеве одну из организаторов насильственного вывоза украинских детей в рф и временно захваченных регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница херсонского профессионального училища, которая во время оккупации города пошла на сотрудничество с рашистами.

Тогда злоумышленницу назначили "заместителем директора" оккупационного учреждения и поручили организовать принудительную переправку шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

Для этого детей сначала выселили из ведомственного общежития училища и незаконно вывезли на левобережье Херсонщины. Оттуда автобусом их доставили на территорию временно оккупированного полуострова. Весь маршрут украинских детей к месту назначения "сопровождали" представители оккупационной администрации рф, которые оказывали постоянное психологическое давление,