Помогла рф депортировать 6-х украинских детей: задержана оккупационная экс-чиновница
Киев • УНН
СБУ задержала бывшую преподавательницу херсонского училища, которая помогла оккупантам вывезти 6 детей в Крым. Подозреваемая пыталась избежать правосудия, скрываясь в Киеве после освобождения Херсона.
Служба безопасности задержала в Киеве одну из организаторов насильственного вывоза украинских детей в рф и временно захваченных регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница херсонского профессионального училища, которая во время оккупации города пошла на сотрудничество с рашистами.
Тогда злоумышленницу назначили "заместителем директора" оккупационного учреждения и поручили организовать принудительную переправку шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.
Для этого детей сначала выселили из ведомственного общежития училища и незаконно вывезли на левобережье Херсонщины. Оттуда автобусом их доставили на территорию временно оккупированного полуострова. Весь маршрут украинских детей к месту назначения "сопровождали" представители оккупационной администрации рф, которые оказывали постоянное психологическое давление,
В Крыму детей "закрыли" в одном из местных лагерей. Там им выдали прокремлевскую литературу и начали готовить для дальнейшего вступления в ряды оккупационных группировок рф.
После освобождения Херсона фигурантка выехала в Киев, где надеялась "потеряться", чтобы избежать правосудия.
Сотрудники СБУ установили местонахождение оккупационной экс-посадовицы, задокументировали ее преступления и задержали по месту жительства.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Также заочное подозрение в военном преступлении сообщено бывшему оккупационному "директору" херсонского профучилища и его подчиненному "воспитателю", которые скрываются на временно оккупированной части территории Украины.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.
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