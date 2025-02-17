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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двух агентов рф задержали за взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, где погиб курьер

Двух агентов рф задержали за взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, где погиб курьер

Киев  •  УНН

 • 8658 просмотра

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Двух агентов фсб задержали за организацию взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском, где погиб курьер и ранены 8 человек. Злоумышленники «втемную» использовали службу доставки для совершения теракта.

Правоохранители задержали агентурную группу рф, которая по заказу российских спецслужб взорвала курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском Хмельницкой области, двум людям сообщили о подозрении, сообщили в СБУ, Нацполиции и Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух агентов рф, которые совершили заказной теракт в Хмельницкой области 5 февраля этого года. Фигуранты "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы рф

- сообщили в СБУ.

Тогда в результате взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

В ходе следственных действий полиция совместно с СБУ установила, что исполнителями теракта являются наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города. Они были завербованы фсб через Telegram-канал с предложениями быстрого заработка

- рассказали в полиции.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, речь идет о жителях Каменец-Подольской громады.

"После предоставленных агентами рф инструкций, мужчины изготовили самодельную взрывчатку, присоединили присланный по почте запал, приобрели мобильный телефон и загрузили на него специальную программу, которая предоставила представителям рф возможность удаленного доступа. Затем передали пакет с устройством курьеру службы доставки, который ничего не подозревая осуществил доставку в распределительный центр Каменец-Подольского РТЦК и СП", - указали в Офисе Генпрокурора.

"Увидев через видеокамеру входные ворота к военному объекту, враг из рф удаленно взорвал взрывчатку. В результате курьер погиб, еще несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении двум лицам в составе преступной группы по факту террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)

- отметили в Офисе Генпрокурора.

Как указано, подозреваемые задержаны, им избраны меры пресечения. За совершенное преступление обоим грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: человек, совершивший подрыв, погиб05.02.25, 16:27 • 23693 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
telegramТелеграмма
kamenets-podolskiiКаменец-Подольский

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