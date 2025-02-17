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Двох агентів рф затримали за вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, де загинув кур'єр

Двох агентів рф затримали за вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, де загинув кур'єр

Київ • УНН

 • 25430 перегляди

Двох агентів фсб затримали за організацію вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, де загинув кур'єр і поранено 8 осіб. Зловмисники "втемну" використали службу доставки для здійснення теракту.

Правоохоронці затримали агентурну групу рф, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині, двом людям повідомили про підозру, повідомили в СБУ, Нацполіції та Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти "втемну" використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф

- повідомили у СБУ.

Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У ході слідчих дій поліція спільно з СБУ встановила, що виконавцями теракту є наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент одного з коледжів міста. Вони були завербовані фсб через Telegram-канал з пропозиціями швидкого заробітку

- розповіли у поліції.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за даними слідства, ідеться у про жителів Кам’янець-Подільської громади.

"Після наданих агентами рф інструкцій, чоловіки виготовили саморобну вибухівку, приєднали надісланий поштою запал, придбали мобільний телефон та завантажили на нього спеціальну програму, що надала представникам рф можливість віддаленого доступу. Потім передали пакунок із пристроєм курʼєру служби доставки, який нічого не підозрюючи здійснив доставку до розподільчого центру Кам’янець-Подільського РТЦК та СП", - вказали в Офісі Генпрокурора.

"Побачивши через відеокамеру вхідні ворота до військового об’єкта, ворог з рф віддалено підірвав вибухівку. Внаслідок цього кур’єр загинув, ще кілька людей отримали поранення", - ідеться у повідомленні.

Повідомлено про підозру двом особам у складі злочинної групи за фактом терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України)

- зазначили в Офісі Генпрокурора.

Як вказано, підозрюваних затримано, їм обрано запобіжні заходи. За скоєний злочин обом загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: людина, яка вчинила підрив, загинула05.02.25, 16:27 • 26898 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
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kamianets-podilskyiКам'янець-Подільський

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