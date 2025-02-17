Поставляли в рф оборудование для электросетей военных баз: задержаны топ-менеджеры одесской компании
Киев • УНН
СБУ задержала 7 топ-менеджеров одесской компании за схему обхода санкций на поставки электрооборудования в рф. Через посредников на Ближнем Востоке было поставлено товаров на сумму более 1 млн долларов.
Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в страну-агрессор. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержаны 7-х участников преступной группировки: основателя и топ-менеджеров местной компании, которая продавала в россию электрооборудование для военных объектов рф,
Детали
Речь идет о высокотехнологичных приборах, которые обеспечивают защиту и бесперебойную работу электрических сетей.
Установлено, что в течение 2023 года фигуранты скрыто поставили в РФ несколько партий отечественных товаров на общую сумму более 1 млн долларов США. Для реализации сделки ее организаторы задействовали подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке.
Так, сначала продукцию украинского производителя экспортировали на адреса иностранных посредников, а дальше они переправляли ее российским заказчикам. Среди них - подсанкционные компании рф, которые поставляют электрооборудование для нужд минобороны страны-агрессора, в частности для энергопитания военных баз оккупантов.
По данным следствия, основатель одесского предприятия привлек к сделке 6-х своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера,
Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовали в незаконной деятельности.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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