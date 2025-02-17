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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поставляли в рф оборудование для электросетей военных баз: задержаны топ-менеджеры одесской компании

Поставляли в рф оборудование для электросетей военных баз: задержаны топ-менеджеры одесской компании

Киев  •  УНН

 • 9933 просмотра

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СБУ задержала 7 топ-менеджеров одесской компании за схему обхода санкций на поставки электрооборудования в рф. Через посредников на Ближнем Востоке было поставлено товаров на сумму более 1 млн долларов.

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в страну-агрессор. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержаны 7-х участников преступной группировки: основателя и топ-менеджеров местной компании, которая продавала в россию электрооборудование для военных объектов рф,

- говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о высокотехнологичных приборах, которые обеспечивают защиту и бесперебойную работу электрических сетей.

Установлено, что в течение 2023 года фигуранты скрыто поставили в РФ несколько партий отечественных товаров на общую сумму более 1 млн долларов США. Для реализации сделки ее организаторы задействовали подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке.

Так, сначала продукцию украинского производителя экспортировали на адреса иностранных посредников, а дальше они переправляли ее российским заказчикам. Среди них - подсанкционные компании рф, которые поставляют электрооборудование для нужд минобороны страны-агрессора, в частности для энергопитания военных баз оккупантов.

По данным следствия, основатель одесского предприятия привлек к сделке 6-х своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера,

- добавили правоохранители.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовали в незаконной деятельности.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Помогла рф депортировать 6-х украинских детей: задержана оккупационная экс-чиновница17.02.25, 12:28 • 15815 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
odessaОдесса

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