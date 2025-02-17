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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122751 перегляди

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Поставляли в рф обладнання для електромереж військових баз: затримано топменеджерів одеської компанії

Поставляли в рф обладнання для електромереж військових баз: затримано топменеджерів одеської компанії

Київ • УНН

 • 51487 перегляди

СБУ затримала 7 топменеджерів одеської компанії за схему обходу санкцій на поставки електрообладнання до рф. Через посередників на Близькому Сході було поставлено товарів на суму понад 1 млн доларів.

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За результатами комплексних заходів в Одесі затримано 7-х учасників злочинного угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в росію електрообладнання для військових об’єктів рф,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Мова йде про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

Встановлено, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до рф декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 млн доларів США. Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході.

Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам. Серед них – підсанкційні компанії рф, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера,

- додали правоохоронці.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
    • ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

      Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Допомогла рф депортувати 6-х українських дітей: затримано окупаційну експосадовицю17.02.25, 12:28 • 26603 перегляди

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

      ВійнаКримінал та НП
      sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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