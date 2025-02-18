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На Київщині затримали агента рф, який передавав росіянам дані про ексув’язнених військових

На Київщині затримали агента рф, який передавав росіянам дані про ексув’язнених військових

Київ • УНН

 • 30231 перегляди

На Київщині затримали керівника відділення колонії, який передавав фсб інформацію про колишніх ув'язнених у ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

На Київщині затримали агента рф, який "зливав" до фсб дані про ексзасуджених, що воюють за Україну. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований фсб керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, відомо, що фігурант "зливав" окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

російські спецслужби особливо були цікавилені у персональних даних колишніх ув’язнених, дати їхнього звільнення, а також назвах військових частин, у яких вони несуть службу. Вони планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Як зазначає СБУ, аби отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

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Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він намагався відправити агентурний "звіт" до фсб,

- повідомляє СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили 5 мобільних телефонів та "змінні" сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором.

Відомо, що в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану),

- зазначають спецслужби.

Наразі, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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