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ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 69499 просмотра

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ГБР открыло уголовное производство против бывшей и.о. председателя ГНС Татьяны Кириенко из-за невыполнения судебного решения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы за отказ восстановить в должности руководителя ГНС в Хмельницкой области.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшей и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяны Кириенко из-за невыполнения судебного решения. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Уголовное производство против Татьяны Кириенко было открыто 29 августа 2024 года по ч.3 ст.382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностным лицом, чем был причинен существенный вред охраняемым законом правам и свободам граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц). 

Ответственность, предусмотренная за такое нарушение - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По данным УНН, речь идет о том, что Татьяна Кириенко, находясь в должности и.о. председателя ГНС Украины вопреки решению суда не восстановила в должности и.о. начальника ГУ ГНС в Хмельницкой области, который был уволен в начале 2024 года.

Стоит отметить, что после смены руководства Государственной налоговой службы Украины в конце 2024 года, Татьяна Кириенко была уволена из органов налоговой службы. По данным СМИ, она была полностью подконтрольной председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

Добавим

ГБР также расследует еще одно уголовное производство против бывшего и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура за служебное преступление. Это дело было открыто Государственным бюро расследований 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива.

 Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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