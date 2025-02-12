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ДБР розслідує справу проти ексочільниці ДПС Тетяни Кірієнко, їй може загрожувати до 8 років тюрми

Київ • УНН

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ДБР відкрило кримінальне провадження проти колишньої в.о. голови ДПС Тетяни Кірієнко через невиконання судового рішення. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі за відмову відновити на посаді керівника ДПС у Хмельницькій області.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишньої в.о. голови Державної податкової служби України Тетяни Кірієнко через невиконання судового рішення. Про це УНН стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Кримінальне провадження проти Тетяни Кірієнко було відкрите 29 серпня 2024 року за ч.3 ст.382 КК України (умисне невиконання судового рішення службовою особою, чим було заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб). 

Відповідальність, передбачена за таке порушення - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За даними УНН, йдеться про те, що Тетяна Кірієнко, перебуваючи на посаді в.о. голови ДПС України всупереч рішенню суду не відновила на посаді в.о. начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області, якого було звільнено на початку 2024 року.

Варто зазначити, що після зміни керівництва Державної податкової служби України наприкінці 2024 року, Тетяна Кірієнко була звільнена з органів податкової служби. За даними ЗМІ, вона була повністю підконтрольною голові комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву.

Додамо

ДБР також розслідує ще одне кримінальне провадження проти колишнього в.о. заступника голови ДПС України Євгенія Сокура за службовий злочин. Ця справа була відкрита Державним бюро розслідувань 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального.

 Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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