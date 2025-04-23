Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

Земли, которыми пользуется Национальная академия аграрных наук, позволяют ученым в достаточном объеме финансировать исследования и развивать аграрную науку в Украине. Кроме того, предприятия НААН платят миллионы гривен налогов от использования государственных угодий, чем наполняют государственный бюджет. Несмотря на это Фонд государственного имущества пытается изъять земли у НААН, пишет УНН.

В условиях полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, стабильность аграрного сектора стала основой устойчивости украинской экономики. Поэтому развитие аграрной науки – это не про теорию, а практический инструмент для восстановления экономики. При этом земля – это не просто ресурс, а финансовая и производственная основа для развития.

Сейчас самым мощным генератором научного развития в агросекторе является Национальная академия аграрных наук. Однако с недавних пор земли, принадлежащие научно-исследовательским учреждениям НААН, стали объектом пристального интереса со стороны Фонда государственного имущества. Последний бросил глаз на 135 тысяч га угодий ученых.

Земля финансирует науку

Структура Национальной академии аграрных наук построена таким образом, что учреждение и его структурные подразделения способны сами обеспечивать собственные нужды. Конечно, государство выделяет средства на развитие аграрной науки, однако наряду с этим опытные предприятия сами обеспечивают свое функционирование.

"Все опытные предприятия Академии – это предприятия, которые находятся на хозрасчете, и они из бюджета не получают ни одной гривны", - отметил главный ученый секретарь НААН, директор ННЦ Института механики и автоматики агропромышленного производства Валерий Адамчук.

Речь идет, в частности, о том, что земли, находящиеся в постоянном пользовании предприятий и учреждений НААН, используются для дальнейшего финансирования научных исследований.

О том, что земля – это инструмент финансирования науки, отмечает и директор Носовской селекционно-исследовательской станции Мироновского института пшеницы имени В.М.Ремесла НААН Наталья Буняк. Ее научно-исследовательское предприятие является ярким примером того, как работает финансовая экосистема в Академии.

Например, в 2021 году станция получила больше всего за последние пять лет финансирования из государственного бюджета – 611 тысяч гривен в год. Наименьшим оно было в 2023 году – 348 тысяч гривен в год. То есть, в среднем примерно 35-40 тысяч гривен в месяц тратило государство на все учреждение.

В то же время, в результате хозяйственной деятельности, на землях, находящихся в постоянном пользовании, за пять лет в специальный фонд поступило 158 миллионов гривен. То есть, в среднем за год мы зарабатывали 31,6 миллиона гривен. Из этой суммы было уплачено налогов - 24,2 миллиона гривен - отметила Буняк.

По ее словам, только в прошлом году ее предприятие уплатило 5,7 миллиона гривен, что в среднем в расчете на один гектар составляет 5 800 гривен, при минимальном налоговом обязательстве – 1 300 грн.

Объем средств, которые самостоятельно зарабатывает учреждение в специальный фонд, а в 2024 году это почти 42 миллиона гривен, позволяет выплачивать среднемесячную заработную плату в размере 18 тысяч гривен, осуществлять капитальные расходы в пределах 9 миллионов гривен - рассказала Буняк.

Она добавила, что сейчас завершается проведение весенне-полевых работ собственной современной техникой.

И это лишь пример одного научно-исследовательского предприятия. Однако эти цифры – красноречивый ответ на вопрос об эффективности распоряжения землями, находящимися во владении НААН. Госпредприятия финансируют науку, наполняют государственный бюджет и обеспечивают достойную зарплату своим работникам.

Фонду госимущества мало земли

Национальная академия аграрных наук, после соответствующего правительственного решения, в прошлом году уже передала Фонду государственного имущества 210 тысяч га земельных участков, которыми распоряжалась. Однако, по словам ученых, эти земли используются неэффективно.

Из этого количества госугодий чуть более 90 тысяч были переданы ООО "Государственный земельный банк", которое должно было сдать их в субаренду. Однако, на аукционы выставили лишь 40 тысяч га, а сдали в субаренду лишь 20 тысяч га.

Земля пустует, она не приносит прибыли и таким образом теряет свою эффективность – это плодородие почв - подчеркнул Валерий Адамчук.

Сейчас же Фонд госимущества нацелился еще на 135 тысяч га земель, находящихся в пользовании НААН.

В Национальной академии аграрных наук отметили, что готовы к прозрачному диалогу с ФГИУ. Ученые подтверждают, что готовы передать земли, которые действительно неэффективно используются, однако полное обезземеливание НААН приведет к катастрофическим последствиям для развития аграрной науки в Украине.

В Академии отмечают, что ФГИУ должен прислушиваться к аргументации НААН относительно того, какие земли им необходимы для развития науки.

В то же время ученые отмечают, что для того, чтобы Академия могла полноценно работать, у нее должно быть минимум 180 тысяч гектаров земли.

Поэтому к вопросу передачи земель, которыми пользуются в НААН, нужно подходить крайне взвешенно и осторожно. Ведь есть риск того, что в конце концов это может стать демонтажем аграрной науки и основ государственной аграрной политики в будущем.

Позиция аграрного комитета Рады

У членов комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики аналогичная позиция. Депутаты также видят серьезные угрозы для государства от хаотичного обезземеливания НААН.

В результате заслушивания позиций сторон аграрный комитет Рады требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие НААН, в пользу Фонда государственного имущества. Депутаты убеждены, что обезземеливание Академии будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, в частности, сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.

Пренебрежение украинскими научными ведущими школами, которые формировались на протяжении многих десятилетий может привести к тому, что на украинских полях будут выращивать только зарубежные сорта сельскохозяйственных культур, применять импортные кормовые добавки и препараты ветеринарной медицины, на фермах будут содержать породы иностранной селекции, отечественное агропромышленное производство станет полностью импортозависимым, считают парламентарии.

Кроме того, депутаты не удовлетворены деятельностью Фонда госимущества. Аграрный комитет Рады настаивает на детальном анализе земель, которые изымались ФГИУ и передавались в дальнейшем в субаренду. Народные депутаты подозревают, что Фонд госимущества не учитывал вид угодий и передавал для субаренды землю в нарушение законодательства. Также парламентарии требуют данных, касающихся земли, которая была передана Фонду, но не сдана в субаренду, с объяснением причин.