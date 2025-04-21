У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики вимагає детального аналізу земель, які вилучались Фондом державного майна і передавались в подальшому в суборенду. Народні депутати підозрюють, що Фонддержмайна не враховував вид угідь і передавав для суборенди землю в порушення законодавства. Про це йдеться у рішенні парламентського комітету, пише УНН.

"Членами Комітету було зауважено, що для визначення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення є необхідним: проведення порівняльного аналізу фінансових показників використання земель сільськогосподарського державної власності, які вилучаються з постійного користування державних підприємств, установ до їх вилучення та після передачі їх в суборенду", - йдеться в рішенні комітету Ради, яке є у розпорядженні УНН.

Окрім того, нардепи вимагають надати їм інформацію щодо земельних ділянок які були вилучені попереднім рішенням Кабінету Міністрів України із постійного користування і були передані державним підприємствам, установам, що перебувають у сфері управління Фонду державного майна України.

Також парламентарі вимагають даних, щодо землі яка була передана Фонду, але не здана в суборенду, з поясненням причин. Також комітет вимагає інформацію щодо яких земельних ділянок проводилися обстеження щодо їх використання за цільовим призначенням і проведення обстежень яких земельних ділянок заплановано у майбутньому.

"Висловлювались також застереження стосовно того, що при визначенні земельних ділянок, які вилучались із постійного користування одних державних підприємств, установ та передавались у постійне користування іншим державним підприємствам, установам з метою подальшого переоформлення права постійного користування на оренду і виставлення права суборенди на земельні торги, не враховувався вид угідь земельних ділянок. Зокрема, були вилучені земельні ділянки під водними об’єктами, які заборонено передавати в суборенду", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га.