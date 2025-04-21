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В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Киев • УНН

 • 5408 просмотра

Комитет Рады требует детального анализа госземель ФГИУ, переданных в субаренду. Нардепы подозревают нарушения законодательства при передаче, в частности, не учет вида угодий.

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует детального анализа земель, которые изымались Фондом государственного имущества и передавались в дальнейшем в субаренду. Народные депутаты подозревают, что Фонд госимущества не учитывал вид угодий и передавал для субаренды землю в нарушение законодательства. Об этом говорится в решении парламентского комитета, пишет УНН.

"Членами Комитета было отмечено, что для определения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения необходимо: проведение сравнительного анализа финансовых показателей использования земель сельскохозяйственного государственной собственности, изымаемых из постоянного пользования государственных предприятий, учреждений до их изъятия и после передачи их в субаренду", - говорится в решении комитета Рады, которое есть в распоряжении УНН.

Кроме того,  нардепы требуют предоставить им информацию о земельных участках, которые были изъяты предыдущим решением Кабинета Министров Украины из постоянного пользования и были переданы государственным предприятиям, учреждениям, находящимся в сфере управления Фонда государственного имущества Украины.

Также парламентарии требуют данных о земле, которая была передана Фонду, но не сдана в субаренду, с объяснением причин. Также комитет требует информацию о каких земельных участках проводились обследования относительно их использования по целевому назначению и проведение обследований каких земельных участков запланировано в будущем.

"Высказывались также предостережения относительно того, что при определении земельных участков, которые изымались из постоянного пользования одних государственных предприятий, учреждений и передавались в постоянное пользование другим государственным предприятиям, учреждениям с целью дальнейшего переоформления права постоянного пользования на аренду и выставления права субаренды на земельные торги, не учитывался вид угодий земельных участков. В частности, были изъяты земельные участки под водными объектами, которые запрещено передавать в субаренду", - говорится в решении.

Напомним

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у разных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк сумел сдать в аренду только чуть более 20 тыс. га.

Лилия Подоляк

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