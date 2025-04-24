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Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Дженнифер Кейтин Робинсон пыталась вернуть Сару Мишель Геллар в сиквел, но актриса отказалась. Хьюитт и Принц-младший вернулись к своим ролям.

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар
www.sonypictures.com

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer) неустанно пыталась убедить актрису Сару Мишель Геллар, сыгравшую Хелен Шиверс в оригинальном фильме, вернуться для съемок сиквела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

По информации издания, сценаристка и режиссер фильма Дженнифер Кейтин Робинсон призналась, что "неустанно пыталась" вписать Геллар в новый фильм "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", однако не смогла придумать достойный вариант того, как это можно сделать. Как известно, в оригинальной версии фильма героиня Геллар Хелен Шиверс умерла.

"Я пыталась, хорошо? Я преследовала ее! Но она мертва. Я тоже пыталась выбросить какую-то безумную фи*ню. Я думала: "А что, если ты не была мертва, а на самом деле жива, но прячешься?" - поделилась сценаристка своими идеями относительно попыток "воскресить" героиню Геллар.

Однако актриса была категорична.

"Я была самым большим мертвым человеком, которого можно увидеть", - ответила Сара.

"Я подумала: "Да, а что, если?". И она сказала: "Я мертва. Я Сара "мертвая" Геллар", - добавляет режиссер.

В то время как Сара Мишель Геллар окончательно отказалась от участия в съемках сиквела, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший со своими киногероями вернулись на экраны.

В фильме также снялись новички Мадлен Клайн, Чейз Суи Вондерс, Лола Тунг, Николас Александр Чавес, Остин Николс, Сара Пидджен, Тайрик Визерс, Джона Гауэр-Кинг, Билли Кэмпбелл и Габриетт.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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