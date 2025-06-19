Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил

В Киеве продолжается разработка новых правил размещения рекламы на общественном транспорте. Формируется текст правил, который будет вынесен на общественное обсуждение и регуляторную оценку. Об этом журналисту УНН сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА в ответ на запрос.

В столице продолжается разработка новых Правил размещения рекламы на общественном транспорте. Это - первый шаг в рамках комплексной реформы, которая имеет целью упорядочить и унифицировать внешний вид рекламных носителей в муниципальном транспорте, в частности в метрополитене - информируют в КГГА.

Начальница управления по вопросам рекламы КГГА Оксана Полищук отметила, что Киев давно нуждался в едином нормативном документе, который бы регулировал размещение рекламы на транспорте.

"Речь идет не только об эстетике, но и о безопасности и информационной гигиене. Наша задача - навести порядок, сделать рекламное пространство комфортным для жителей и пассажиров. Новые правила станут логическим продолжением реформы внешней рекламы, которую город внедряет с 2017 года", - рассказала Полищук.

Сообщается, что проект документа в настоящее время находится на стадии разработки.

"Формируется текст правил, который будет вынесен на общественное обсуждение и регуляторную оценку. После утверждения - начнется техническая и практическая реализация", - говорится в ответе на запрос.

Что предусматривается

Новые правила предусматривают:

создание четкой нормативной базы для всех форматов рекламы в транспорте;

унификацию типов конструкций и мест их размещения;

повышение эстетики городского пространства;

обеспечение информационной гигиены в общественном транспорте;

введение запретов на размещение рекламы в опасных или визуально перегруженных зонах (например, на стеклянных поверхностях).

"Документ будет включать классификатор типовых рекламных средств, которые разрешено размещать на транспорте коммунальной собственности, - лайтбоксы, щитовые панели, метролайты, видеомониторы, рекламно-информационные стенды, панели для постеров и т.д. Всего - до 15 типов конструкций с четко определенными техническими характеристиками и требованиями к размещению", - отмечают в КГГА.

Также в будущем, как сообщается, будут утверждены схемы размещения рекламных средств - графические материалы, детализирующие типы конструкций и конкретные разрешенные места их размещения внутри и снаружи транспортных средств, а также на зданиях транспортных предприятий.

Этапы развертывания

Введение новых правил будет проходить в несколько этапов:

Разработка проекта. Процедура регуляторного согласования и утверждения. Официальное вступление в силу и контроль за исполнением. Внедрение утвержденных схем размещения рекламы.

"Такие меры не только упорядочат рекламное пространство в транспорте, но и сделают его более современным, безопасным и визуально комфортным для киевлян и гостей города", - заявляют в КГГА.

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Дополнение

В КГГА сообщили в апреле, что начинают работу по наработке нового решения, установления сроков и определения ответственных лиц по внедрению в маршрутках в Киеве безналичной оплаты.

В марте Киевсовет сообщал, что станцию метро "Площадь Украинских Героев" планируют освободить от рекламных объявлений и совместно с экспертами переосмыслить использование пространства.