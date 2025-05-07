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На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Киев • УНН

 • 15404 просмотра

В КГГА сообщили, что продолжаются мероприятия для введения в эксплуатацию автоматизированной системы оплаты проезда в столичных маршрутках. На отдельных маршрутах уже тестируют безналичную оплату.

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению ввода в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, работающих в режиме маршрутного такси в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос.

По состоянию на сегодня, осуществляются соответствующие мероприятия по обеспечению ввода в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, работающих в режиме маршрутного такси

- говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что на отдельных автобусных маршрутах безналичная оплата за проезд, в качестве эксперимента, уже была внедрена перевозчиками.

Кроме того, сообщается, что после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси контроль за подключением и использованием валидаторов будет обеспечен в рамках требований, определенных в договоре, заключенном между перевозчиком и Департаментом транспортной инфраструктуры.

При не установке или не подключении к АСОП к перевозчику будут приниматься соответствующие меры реагирования

- заявили в ответе на запрос.

Контекст

Представитель КГВА Евгений Иевлев сообщал в апреле 2025 года, что Киевская городская военная администрация уже начинает работу по наработке нового решения, установлению сроков и определению ответственных лиц по введению в маршрутках в Киеве безналичной оплаты.

Глава КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что вопросом введения безналичной оплаты в маршрутках занимается военная администрация.

Анна Мурашко

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