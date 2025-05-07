На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению ввода в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, работающих в режиме маршрутного такси в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос.

По состоянию на сегодня, осуществляются соответствующие мероприятия по обеспечению ввода в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, работающих в режиме маршрутного такси

Сообщается, что на отдельных автобусных маршрутах безналичная оплата за проезд, в качестве эксперимента, уже была внедрена перевозчиками.

Кроме того, сообщается, что после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси контроль за подключением и использованием валидаторов будет обеспечен в рамках требований, определенных в договоре, заключенном между перевозчиком и Департаментом транспортной инфраструктуры.

При не установке или не подключении к АСОП к перевозчику будут приниматься соответствующие меры реагирования