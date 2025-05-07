На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Наразі проводяться заходи для забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит.

- йдеться у відповіді на запит.

Станом на сьогодні, здійснюються відповідні заходи, щодо забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі

Повідомляється, що на окремих автобусних маршрутах безготівкова оплата за проїзд, в якості експерименту, вже була впроваджена перевізниками.

Окрім того, повідомляється, що після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі контроль щодо підключення та використання валідаторів буде забезпечено у межах вимог, визначених у договорі, укладеного між перевізником та Департаментом транспортної інфраструктури.

При не встановленні або не підключенні до АСОП до перевізника вживатимуться відповідні заходи реагування