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Шахед-136

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Київ • УНН

 • 21330 перегляди

У КМДА повідомили, що тривають заходи для введення в експлуатацію автоматизованої системи оплати проїзду в столичних маршрутках. На окремих маршрутах вже тестують безготівкову оплату.

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Наразі проводяться заходи для забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит.

Станом на сьогодні, здійснюються відповідні заходи, щодо забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі

- йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що на окремих автобусних маршрутах безготівкова оплата за проїзд, в якості експерименту, вже була впроваджена перевізниками.

Окрім того, повідомляється, що після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі контроль щодо підключення та використання валідаторів буде забезпечено у межах вимог, визначених у договорі, укладеного між перевізником та Департаментом транспортної інфраструктури.

При не встановленні або не підключенні до АСОП до перевізника вживатимуться відповідні заходи реагування

- заявили у відповіді на запит.

Контекст

Речник КМВА Євген Ієвлєв повідомляв у квітні 2025 року, що Київська міська військова адміністрація вже розпочинає роботу з напрацювання нового рішення, встановлення термінів та визначення відповідальних осіб щодо запровадження в маршрутках у Києві безготівкової оплати.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що питанням введення безготівкової оплати в маршрутках займається військова адміністрація.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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