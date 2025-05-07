На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА
Київ • УНН
У КМДА повідомили, що тривають заходи для введення в експлуатацію автоматизованої системи оплати проїзду в столичних маршрутках. На окремих маршрутах вже тестують безготівкову оплату.
Наразі проводяться заходи для забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит.
Станом на сьогодні, здійснюються відповідні заходи, щодо забезпечення введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду на автобусних маршрутах регулярних перевезень, які працюють в режимі маршрутного таксі
Повідомляється, що на окремих автобусних маршрутах безготівкова оплата за проїзд, в якості експерименту, вже була впроваджена перевізниками.
Окрім того, повідомляється, що після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі контроль щодо підключення та використання валідаторів буде забезпечено у межах вимог, визначених у договорі, укладеного між перевізником та Департаментом транспортної інфраструктури.
При не встановленні або не підключенні до АСОП до перевізника вживатимуться відповідні заходи реагування
Контекст
Речник КМВА Євген Ієвлєв повідомляв у квітні 2025 року, що Київська міська військова адміністрація вже розпочинає роботу з напрацювання нового рішення, встановлення термінів та визначення відповідальних осіб щодо запровадження в маршрутках у Києві безготівкової оплати.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що питанням введення безготівкової оплати в маршрутках займається військова адміністрація.