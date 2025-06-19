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Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
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Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
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Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил

Київ • УНН

 • 602 перегляди

У Києві розробляються нові правила розміщення реклами на громадському транспорті. Нововведення передбачають уніфікацію форматів, підвищення естетики та інформаційної гігієни.

Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил

У Києві триває розробка нових правил розміщення реклами на громадському транспорті. Формується текст правил, що буде винесено на громадське обговорення та регуляторну оцінку. Про це журналісту УНН повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА у відповідь на запит.

У столиці триває розробка нових Правил розміщення реклами на громадському транспорті. Це - перший крок у межах комплексної реформи, яка має на меті впорядкувати та уніфікувати зовнішній вигляд рекламних носіїв у муніципальному транспорті, зокрема в метрополітені

- інформують в КМДА.

Начальниця управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук зазначила, що Київ давно потребував єдиного нормативного документа, який би регулював розміщення реклами на транспорті.

"Ідеться не лише про естетику, а й про безпеку та інформаційну гігієну. Наше завдання - навести лад, зробити рекламний простір комфортним для жителів і пасажирів. Нові правила стануть логічним продовженням реформи зовнішньої реклами, яку місто впроваджує з 2017 року", - розповіла Поліщук.

Повідомляється, що проєкт документа наразі перебуває на стадії розробки.

"Формується текст правил, що буде винесений на громадське обговорення та регуляторну оцінку. Після затвердження - почнеться технічна та практична реалізація", - ідеться у відповіді на запит.

Що передбачається

Нові правила передбачають:

  • створення чіткої нормативної бази для всіх форматів реклами у транспорті;
    • уніфікацію типів конструкцій та місць їхнього розміщення;
      • підвищення естетики міського простору;
        • забезпечення інформаційної гігієни в громадському транспорті;
          • введення заборон на розміщення реклами у небезпечних або візуально перевантажених зонах (наприклад, на скляних поверхнях).

            "Документ включатиме класифікатор типових рекламних засобів, які дозволено розміщувати на транспорті комунальної власності, - лайтбокси, щитові панелі, метролайти, відеомонітори, рекламно-інформаційні стенди, панелі для постерів тощо. Загалом - до 15 типів конструкцій з чітко визначеними технічними характеристиками та вимогами до розміщення", - зазначають в КМДА.

            Також у майбутньому, як повідомляється, буде затверджено схеми розміщення рекламних засобів - графічні матеріали, що деталізують типи конструкцій і конкретні дозволені місця їх розміщення всередині та зовні транспортних засобів, а також на будівлях транспортних підприємств.

            Етапи розгортання

            Запровадження нових правил проходитиме в кілька етапів:

            1. Розробка проєкту.
              1. Процедура регуляторного погодження та затвердження.
                1. Офіційне набрання чинності та контроль за виконанням.
                  1. Впровадження затверджених схем розміщення реклами.

                    "Такі заходи не лише впорядкують рекламний простір у транспорті, а й зроблять його більш сучасним, безпечним та візуально комфортним для киян і гостей міста", - заявляють у КМДА.

                    На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА07.05.25, 16:20 • 44141 перегляд

                    Доповнення

                    У КМВА повідомляли у квітні, що розпочинають роботу з напрацювання нового рішення, встановлення термінів та визначення відповідальних осіб щодо запровадження в маршрутках у Києві безготівкової оплати.

                    У березні Київрада повідомляла, що станцію метро "Площа Українських Героїв" планують звільнити від рекламних оголошень та спільно з експертами переосмислити використання простору.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    Київщина
                    Київська міська державна адміністрація
                    Київська міська рада
                    Київ
                    Tesla
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