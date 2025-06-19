Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил

У Києві триває розробка нових правил розміщення реклами на громадському транспорті. Формується текст правил, що буде винесено на громадське обговорення та регуляторну оцінку. Про це журналісту УНН повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА у відповідь на запит.

У столиці триває розробка нових Правил розміщення реклами на громадському транспорті. Це - перший крок у межах комплексної реформи, яка має на меті впорядкувати та уніфікувати зовнішній вигляд рекламних носіїв у муніципальному транспорті, зокрема в метрополітені - інформують в КМДА.

Начальниця управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук зазначила, що Київ давно потребував єдиного нормативного документа, який би регулював розміщення реклами на транспорті.

"Ідеться не лише про естетику, а й про безпеку та інформаційну гігієну. Наше завдання - навести лад, зробити рекламний простір комфортним для жителів і пасажирів. Нові правила стануть логічним продовженням реформи зовнішньої реклами, яку місто впроваджує з 2017 року", - розповіла Поліщук.

Повідомляється, що проєкт документа наразі перебуває на стадії розробки.

"Формується текст правил, що буде винесений на громадське обговорення та регуляторну оцінку. Після затвердження - почнеться технічна та практична реалізація", - ідеться у відповіді на запит.

Що передбачається

Нові правила передбачають:

створення чіткої нормативної бази для всіх форматів реклами у транспорті;

уніфікацію типів конструкцій та місць їхнього розміщення;

підвищення естетики міського простору;

забезпечення інформаційної гігієни в громадському транспорті;

введення заборон на розміщення реклами у небезпечних або візуально перевантажених зонах (наприклад, на скляних поверхнях).

"Документ включатиме класифікатор типових рекламних засобів, які дозволено розміщувати на транспорті комунальної власності, - лайтбокси, щитові панелі, метролайти, відеомонітори, рекламно-інформаційні стенди, панелі для постерів тощо. Загалом - до 15 типів конструкцій з чітко визначеними технічними характеристиками та вимогами до розміщення", - зазначають в КМДА.

Також у майбутньому, як повідомляється, буде затверджено схеми розміщення рекламних засобів - графічні матеріали, що деталізують типи конструкцій і конкретні дозволені місця їх розміщення всередині та зовні транспортних засобів, а також на будівлях транспортних підприємств.

Етапи розгортання

Запровадження нових правил проходитиме в кілька етапів:

Розробка проєкту. Процедура регуляторного погодження та затвердження. Офіційне набрання чинності та контроль за виконанням. Впровадження затверджених схем розміщення реклами.

"Такі заходи не лише впорядкують рекламний простір у транспорті, а й зроблять його більш сучасним, безпечним та візуально комфортним для киян і гостей міста", - заявляють у КМДА.

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Доповнення

У КМВА повідомляли у квітні, що розпочинають роботу з напрацювання нового рішення, встановлення термінів та визначення відповідальних осіб щодо запровадження в маршрутках у Києві безготівкової оплати.

У березні Київрада повідомляла, що станцію метро "Площа Українських Героїв" планують звільнити від рекламних оголошень та спільно з експертами переосмислити використання простору.