Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
Київ • УНН
У Києві розробляються нові правила розміщення реклами на громадському транспорті. Нововведення передбачають уніфікацію форматів, підвищення естетики та інформаційної гігієни.
У Києві триває розробка нових правил розміщення реклами на громадському транспорті. Формується текст правил, що буде винесено на громадське обговорення та регуляторну оцінку. Про це журналісту УНН повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА у відповідь на запит.
У столиці триває розробка нових Правил розміщення реклами на громадському транспорті. Це - перший крок у межах комплексної реформи, яка має на меті впорядкувати та уніфікувати зовнішній вигляд рекламних носіїв у муніципальному транспорті, зокрема в метрополітені
Начальниця управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук зазначила, що Київ давно потребував єдиного нормативного документа, який би регулював розміщення реклами на транспорті.
"Ідеться не лише про естетику, а й про безпеку та інформаційну гігієну. Наше завдання - навести лад, зробити рекламний простір комфортним для жителів і пасажирів. Нові правила стануть логічним продовженням реформи зовнішньої реклами, яку місто впроваджує з 2017 року", - розповіла Поліщук.
Повідомляється, що проєкт документа наразі перебуває на стадії розробки.
"Формується текст правил, що буде винесений на громадське обговорення та регуляторну оцінку. Після затвердження - почнеться технічна та практична реалізація", - ідеться у відповіді на запит.
Що передбачається
Нові правила передбачають:
- створення чіткої нормативної бази для всіх форматів реклами у транспорті;
- уніфікацію типів конструкцій та місць їхнього розміщення;
- підвищення естетики міського простору;
- забезпечення інформаційної гігієни в громадському транспорті;
- введення заборон на розміщення реклами у небезпечних або візуально перевантажених зонах (наприклад, на скляних поверхнях).
"Документ включатиме класифікатор типових рекламних засобів, які дозволено розміщувати на транспорті комунальної власності, - лайтбокси, щитові панелі, метролайти, відеомонітори, рекламно-інформаційні стенди, панелі для постерів тощо. Загалом - до 15 типів конструкцій з чітко визначеними технічними характеристиками та вимогами до розміщення", - зазначають в КМДА.
Також у майбутньому, як повідомляється, буде затверджено схеми розміщення рекламних засобів - графічні матеріали, що деталізують типи конструкцій і конкретні дозволені місця їх розміщення всередині та зовні транспортних засобів, а також на будівлях транспортних підприємств.
Етапи розгортання
Запровадження нових правил проходитиме в кілька етапів:
- Розробка проєкту.
- Процедура регуляторного погодження та затвердження.
- Офіційне набрання чинності та контроль за виконанням.
- Впровадження затверджених схем розміщення реклами.
"Такі заходи не лише впорядкують рекламний простір у транспорті, а й зроблять його більш сучасним, безпечним та візуально комфортним для киян і гостей міста", - заявляють у КМДА.
На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА07.05.25, 16:20 • 44141 перегляд
Доповнення
У КМВА повідомляли у квітні, що розпочинають роботу з напрацювання нового рішення, встановлення термінів та визначення відповідальних осіб щодо запровадження в маршрутках у Києві безготівкової оплати.
У березні Київрада повідомляла, що станцію метро "Площа Українських Героїв" планують звільнити від рекламних оголошень та спільно з експертами переосмислити використання простору.