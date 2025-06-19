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В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
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В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
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В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать

Киев • УНН

 • 20428 просмотра

Верховная Рада теперь насчитывает 398 народных избранников после лишения мандата Олеся Довгого. Сокращение состава связано с запретом ОПЗЖ и отказами от мандатов.

В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать

Верховная Рада лишила депутатского мандата народного депутата Олеся Довгого, который накануне написал заявление о прекращении своих полномочий. Теперь в украинском парламенте установлен антирекорд по количеству народных избранников, которых осталось 398. Как менялся состав парламента в течение ІХ созыва, что было причиной досрочного лишения депутатских мандатов и сколько нужно депутатов для функционирования Верховной Рады разбирался журналист УНН.

Как народный депутат может потерять свой мандат

Согласно Конституции Украины, существуют следующие причины, по которым нардеп может потерять свой мандат:

•         сложение полномочий по его личному заявлению;

•         вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

•         признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

•         прекращение его гражданства или его выезд на постоянное проживание за пределы Украины;

•         если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

•         невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии в состав депутатской фракции этой политической партии или выход народного депутата Украины из состава такой фракции;

•         его смерти.

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Стоит уточнить, что под возникновением "обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности", имеется в виду занятие определенных должностей, которые не могут занимать нардепы. Например, если нардеп становится министром правительства.

На данный момент известно о 52 народных депутатах IX созыва, которые досрочно прекратили свои полномочия. Часть из них потеряла гражданство, другие сложили мандат.

Резкое сокращение количества депутатов IX созыва напрямую связано с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину и запретом коллаборационистской партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

Фактор ОПЗЖ

После полномасштабного вторжения на места представителей запрещенной ОПЗЖ никто не сел. Это связано с тем, что ОПЗЖ была запрещена решением Совета национальной безопасности и обороны, в связи с чем пустые места не могут занять те, кто шел в партийном списке за депутатами-коллаборационистами.

Наиболее известными представителями этой группы являются Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Илья Кива, а с ними еще два десятка нардепов от ОПЗЖ.

Еще одной тенденцией полномасштабной войны стал отказ от депутатских мандатов по собственной инициативе. Это преимущественно нардепы-беглецы, представители той же запрещенной ОПЗЖ и бывшие "регионалы".

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Сложили полномочия ради должностей

Большинство депутатов, которые добровольно сложили полномочия, принадлежат к партии "Слуги народа" - 21 человек. Движение ЧЕСНО объясняет, что партийный список — это также и кадровый резерв для партии власти для дальнейшего делегирования политиков в правительство, назначений в регионы и другие органы власти.

В общей сложности восемь избранников от "Слуги народа" заняли министерские должности, двое в свое время возглавляли Генпрокуратуру, а еще трое "слуг" были назначены главами ОГА.

Должности получали также несколько выходцев из других фракций. В частности, это Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец ("За майбутнє") и экс-глава Фонда госимущества, а ныне министр обороны Рустем Умеров ("Голос").

Кто занимает вакантное место

В случае, если свои полномочия потерял депутат, который прошел в парламент по партийному списку, его место занимает однопартиец, который баллотировался в Верховную Раду в том же списке, но не прошел в парламент. Таким образом, в целом отставка нардепа в таком случае не влияет на количество парламентариев в Верховной Раде. Выше мы объясняли, почему этот принцип не сработал с ОПЗЖ.

С другой стороны, если депутат был мажоритарщиком, то есть выдвигался не по партийному списку, а от своего избирательного округа, то его место будет оставаться вакантным до следующих выборов.

Может ли функционировать Верховная Рада IX созыва 

Учитывая то, что вопрос относительно будущих выборов в Верховную Раду Украины остается не решенным, возникает вопрос: сможет ли украинский парламент функционировать с таким малым количеством нардепов. Ответ прост: такая Верховная Рада может функционировать, поскольку 398 – это больше, чем прописанные Конституцией необходимые две трети.

"Верховная Рада Украины является полномочной при условии избрания не менее двух третей от ее конституционного состава", - говорит Конституция.

Если количество депутатов в Верховной Раде и в дальнейшем продолжит уменьшаться и их станет меньше, чем две трети, то может быть спровоцирован серьезный кризис, поскольку в таком случае украинский парламент не сможет выполнять свою главную функцию – принимать законы.

В таком случае выборы придется провести для избрания нового состава парламента. Впрочем, согласно аналитике Движения ЧЕСНО, маловероятная ситуация, при которой от мандатов в Верховной Раде может отказаться еще почти нардепов.

Теоретически это возможно, однако на практике на места выбывших списочников все же будут заходить новые кандидаты. И это, возможно, даже будет иметь позитивный эффект — "новая кровь" будет стимулировать парламентскую деятельность

- считают аналитики ЧЕСНО.

В то же время отмечается, что ситуация с мажоритарщиками сложнее, ведь во время военного положения проводить довыборы в округах запрещено.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

Обществополитикапубликации
Рустем Умєров
Слуга народа
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Верховная Рада
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