ВР лишила нардепа Довгого мандата: в Раде новый антирекорд по количеству депутатов
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала решение о лишении Олеся Довгого депутатского мандата. За это решение проголосовали 244 народных депутата.
Верховная Рада лишила народного депутата Олеся Долгого депутатского мандата, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Рада поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Долгого. "За" - 244
"В парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398", - указал Железняк.
Накануне народный депутат Олесь Довгий написал заявление о прекращении своих полномочий. Он заявил, что не планирует баллотироваться на какие-либо должности.
Справочно
Олесь Довгий - народный депутат Украины 8-го созыва. Беспартийный самовыдвиженец от округа №102 (Кировоградская область). Был членом депутатской группы "Воля народа".