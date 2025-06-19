ВР позбавила нардепа Довгого мандату: у Раді новий антирекорд за кількістю депутатів
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала рішення про позбавлення Олеся Довгого депутатського мандату. За це рішення проголосували 244 народних депутати.
Верховна Рада позбавила народного депутата Олеся Довгого депутатського мандату, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого. "За" - 244
"У парламенті новий антирекорд по кількості депутатів, 398", - вказав Железняк.
Напередодні народний депутат Олесь Довгий написав заяву про припинення своїх повноважень. Він заявив, що не планує балотуватися на жодні посади.
Довідково
Олесь Довгий - народний депутат України 8-го скликання. Безпартійний самовисуванець від округу №102 (Кіровоградська область). Був членом депутатської групи "Воля народу".