ВР может внести правку в закон "О правовом режиме военного положения", чтобы отправить в отставку правительство - Железняк

Верховная Рада в ближайшее время может внести правку в Закон Украины "О правовом режиме военного положения", чтобы иметь возможность отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе со всем правительством. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

На этой/на следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения". Там сейчас формально юридически нельзя уволить ПМ, так как это влечет отставку всего Правительства. А это указанной статьей запрещено - пояснил Железняк.

Нардеп сообщил, что на выходных было принято решение отправить в отставку премьер-министра Шмыгаля.

Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время ОП планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято - сообщил Железняк.

Нардеп также высказал предположение, что его место займет министр экономики Юлия Свириденко.

Плюс сейчас время хорошее для главы ОП искать нового ПМ. Потому что здесь кандидат есть только один и не чужой к нему: Юлия Свириденко. Все остальные, включая Кулебу, сошли с забега за премьерское кресло - отметил Железняк.

Дополнение

Железняк сообщил, что в нынешней Верховной Раде зарегистрировано одно из самых низких количеств за время каденции. Он пояснил, что после объявления на заседании Верховной Рады о смерти народного депутата Сергея Швеца, в парламенте осталось 399 народных избранников.