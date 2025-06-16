ВР може внести правку у закон про воєнний стан, щоб відправити у відставку уряд - Железняк

Верховна Рада найближчим часом може внести правку у Закон України "Про правовий режим воєнного стану", щоб мати змогу відправити у відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля разом з усім урядом. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

На цьому/наступному тижні, у червні треба внести невелику правку у Закон України "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану". Там зараз формально юридично не можна звільнити ПМ, так як це тягне відставку всього Уряду. А це вказаною статтею заборонено - пояснив Железняк.

Нардеп повідомив, що на вихідних було прийняте рішення відпрвити у відставку прем'єр-міністра Шмигаля.

Одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято - повідомив Железняк.

Нардеп також висловив припущення, що його місце займе міністр економіки Юлія Свириденко.

Плюс зараз час гарний для голови ОП шукати нового ПМ. Тому що тут кандидат є лише один і не чужа до нього: Юлія Свириденко. Всі інші, включаючи Кулебу, зійшли з забігу за премʼєрське крісло - зазначив Железняк.

Доповнення

Железняк повідомив, що у теперішній Верховній Раді зареєстрована одна з найнижчих кількостей за час каденції. Він пояснив, що після оголошення на засіданні Верховної Ради про смерть народного депутата Сергія Швеця, у парламенті залишилося 399 народних обранців.