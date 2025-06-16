ВР може внести правку у закон про воєнний стан, щоб відправити у відставку уряд - Железняк
Київ • УНН
Офіс президента розглядає відставку прем'єр-міністра Шмигаля та уряду через втрату підтримки та економічні провали. Ймовірним кандидатом на посаду є міністр економіки Свириденко.
Верховна Рада найближчим часом може внести правку у Закон України "Про правовий режим воєнного стану", щоб мати змогу відправити у відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля разом з усім урядом. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Деталі
На цьому/наступному тижні, у червні треба внести невелику правку у Закон України "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану". Там зараз формально юридично не можна звільнити ПМ, так як це тягне відставку всього Уряду. А це вказаною статтею заборонено
Нардеп повідомив, що на вихідних було прийняте рішення відпрвити у відставку прем'єр-міністра Шмигаля.
Одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято
Нардеп також висловив припущення, що його місце займе міністр економіки Юлія Свириденко.
Плюс зараз час гарний для голови ОП шукати нового ПМ. Тому що тут кандидат є лише один і не чужа до нього: Юлія Свириденко. Всі інші, включаючи Кулебу, зійшли з забігу за премʼєрське крісло
Доповнення
Железняк повідомив, що у теперішній Верховній Раді зареєстрована одна з найнижчих кількостей за час каденції. Він пояснив, що після оголошення на засіданні Верховної Ради про смерть народного депутата Сергія Швеця, у парламенті залишилося 399 народних обранців.
Це – одна з найнижчих кількостей за час каденції