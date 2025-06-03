У Раді залишилось рекордно мало народних депутатів
Київ • УНН
Після смерті нардепа Сергія Швеця у Верховній Раді залишилось 399 депутатів. Це одна з найнижчих кількостей обранців за час каденції.
У теперішній Верховній Раді зареєстрована одна з найнижчих кількостей за час каденції. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Ярослава Железняка "Залізний нардеп".
Деталі
Як повідомив Железняк, після оголошення на засіданні Верховної Ради про смерть народного депутата Сергія Швеця, у парламенті залишилося 399 народних обранців. Це – одна з найнижчих кількостей за час каденції.
Довідка
Швець був обраний по мажоритарному округу. Він помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.
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