В Раде осталось рекордно мало народных депутатов
Киев • УНН
После смерти нардепа Сергея Швеца в Верховной Раде осталось 399 депутатов. Это одно из самых низких количеств избранников за время каденции.
В нынешней Верховной Раде зарегистрировано одно из самых низких количеств за время каденции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Ярослава Железняка "Железный нардеп".
Детали
Как сообщил Железняк, после объявления на заседании Верховной Рады о смерти народного депутата Сергея Швеца, в парламенте осталось 399 народных избранников. Это – одно из самых низких количеств за время каденции.
Справка
Швец был избран по мажоритарному округу. Он умер после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.
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