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В Раде осталось рекордно мало народных депутатов

Киев • УНН

 • 6262 просмотра

После смерти нардепа Сергея Швеца в Верховной Раде осталось 399 депутатов. Это одно из самых низких количеств избранников за время каденции.

В Раде осталось рекордно мало народных депутатов

В нынешней Верховной Раде зарегистрировано одно из самых низких количеств за время каденции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Ярослава Железняка "Железный нардеп".

Детали

Как сообщил Железняк, после объявления на заседании Верховной Рады о смерти народного депутата Сергея Швеца, в парламенте осталось 399 народных избранников. Это – одно из самых низких количеств за время каденции.

Справка

Швец был избран по мажоритарному округу. Он умер после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Умер бывший нардеп и многолетний мэр Черновцов Николай Федорук 07.05.25, 10:42 • 6079 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Обществополитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
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