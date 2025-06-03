В Раде осталось рекордно мало народных депутатов

В нынешней Верховной Раде зарегистрировано одно из самых низких количеств за время каденции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Ярослава Железняка "Железный нардеп".

Детали

Как сообщил Железняк, после объявления на заседании Верховной Рады о смерти народного депутата Сергея Швеца, в парламенте осталось 399 народных избранников. Это – одно из самых низких количеств за время каденции.

Справка

Швец был избран по мажоритарному округу. Он умер после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Умер бывший нардеп и многолетний мэр Черновцов Николай Федорук