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Умер бывший нардеп и многолетний мэр Черновцов Николай Федорук

Киев • УНН

 • 2442 просмотра

Сегодня стало известно о смерти Николая Федорука, который много лет был мэром Черновцов. Он занимал должность с 1998 года, его неоднократно переизбирали.

Умер бывший нардеп и многолетний мэр Черновцов Николай Федорук

7 мая Николай Федорук, многолетний мэр Черновцов, ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему был 71 год. Об этом сообщил в Facebook действующий мэр Черновцов Роман Кличук передает УНН.

Детали

Сегодня из жизни ушел Николай Трофимович Федорук - многолетний мэр Черновцов, человек, посвятивший свою жизнь служению общине. Черновцы многим обязаны Николаю Трофимовичу. Именно при его каденции наш город менялся, не теряя при этом своей уникальной души. Он был человеком, который жил Черновцами и для Черновцов

- говорится в заметке.

Дополнение

Николай Федорук занимал должность мэра Черновцов с 1998 года. Его неоднократно переизбирали - в 2002, 2006 и 2010 годах, часто с убедительным преимуществом голосов. В частности, на последних выборах в 2010 году за него отдали голоса почти 63% избирателей.

31 марта 2011 года решением горсовета Федорука досрочно уволили с должности мэра города. Инициаторами выступили депутаты Партии регионов и часть депутатов от  "Батькивщины". 

С 27 ноября 2014 года по 29 августа 2019 года был народным депутатом от партии "Народный фронт по 201-му округу (г. Черновцы).

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