Умер бывший нардеп и многолетний мэр Черновцов Николай Федорук

7 мая Николай Федорук, многолетний мэр Черновцов, ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему был 71 год. Об этом сообщил в Facebook действующий мэр Черновцов Роман Кличук передает УНН.

Сегодня из жизни ушел Николай Трофимович Федорук - многолетний мэр Черновцов, человек, посвятивший свою жизнь служению общине. Черновцы многим обязаны Николаю Трофимовичу. Именно при его каденции наш город менялся, не теряя при этом своей уникальной души. Он был человеком, который жил Черновцами и для Черновцов