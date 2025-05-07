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Помер колишній нардеп і багаторічний мер Чернівців Микола Федорук

Київ • УНН

 • 2976 перегляди

Сьогодні стало відомо про смерть Миколи Федорука, який багато років був мером Чернівців. Він обіймав посаду з 1998 року, його неодноразово переобирали.

Помер колишній нардеп і багаторічний мер Чернівців Микола Федорук

7 травня Микола Федорук, багаторічний мер Чернівців, пішов з життя після тривалої хвороби. Йому був 71 рік. Про це повідомив у Facebook чинний мер Чернівців Роман Клічук передає УНН.

Деталі

Сьогодні з життя пішов Микола Трохимович Федорук — багаторічний міський голова Чернівців, людина, яка посвятила своє життя служінню громаді. Чернівці багато чим зобов'язані Миколі Трохимовичу. Саме за його каденції наше місто змінювалось, не втрачаючи при цьому своєї унікальної душі. Він був людиною, яка жила Чернівцями й для Чернівців

- йдеться у дописі.

Доповнення

Микола Федорук обіймав посаду мера Чернівців з 1998 року. Його неодноразово переобирали – у 2002, 2006 та 2010 роках, часто з переконливою перевагою голосів. Зокрема на останніх виборах у 2010 році за нього віддали голоси майже 63% виборців.

31 березня 2011 року рішенням міськради Федорука достроково звільнили з посади мера міста. Ініціаторами виступили депутати Партії регіонів та частина депутатів від "Батьківщини". 

З 27 листопада 2014 року по 29 серпня 2019 року був народним депутатом від партії "Народний фронт по 201-му округу (м. Чернівці).

Помер Валерій Шевчук - видатний український письменник-шістдесятник06.05.25, 11:55 • 7328 переглядiв

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