Помер колишній нардеп і багаторічний мер Чернівців Микола Федорук

7 травня Микола Федорук, багаторічний мер Чернівців, пішов з життя після тривалої хвороби. Йому був 71 рік. Про це повідомив у Facebook чинний мер Чернівців Роман Клічук передає УНН.

Сьогодні з життя пішов Микола Трохимович Федорук — багаторічний міський голова Чернівців, людина, яка посвятила своє життя служінню громаді. Чернівці багато чим зобов'язані Миколі Трохимовичу. Саме за його каденції наше місто змінювалось, не втрачаючи при цьому своєї унікальної душі. Він був людиною, яка жила Чернівцями й для Чернівців