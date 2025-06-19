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Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
05:33 • 11390 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
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Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине

Киев • УНН

 • 10348 просмотра

19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. В Украине этот вид спорта сталкивается с вызовами войны, но продолжает развиваться благодаря поддержке и новым инициативам.

Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине

Ежегодно 19 июня мир отмечает Всемирный день детского футбола - праздник, призванный привлечь внимание к важности развития спорта среди самых юных. В Украине детский футбол остается не только источником спортивных мечтаний, но и ареной вызовов, пишет УНН.

Всемирный день детского футбола – значение и история

Ежегодно 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола - инициатива, запущенная ФИФА в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, призванная привлечь внимание к важности развития детского спорта как фундамента здоровой нации. Этот день подчеркивает роль футбола в воспитании, социализации и укреплении здоровья детей во всем мире.

Инициаторами создания праздника являются представители ООН. В 2001 году было заключено соглашение между Детским фондом Организации Объединенных Наций – ЮНИСЕФ и Федерацией национальных и континентальных футбольных ассоциаций (ФИФА). Во время подписания соглашения также было создано всемирное движение "Голосуйте за детей".

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Современное состояние детского футбола в Украине

В Украине детский футбол является одним из самых массовых видов спорта. 2001 год стал знаковым в истории украинского футбола, поскольку он ознаменовался началом первого чемпионата детско-юношеской лиги ДЮФЛ. Этот турнир – отличный шанс для детей, увлекающихся футболом. А для национального футбола – это прекрасная возможность отбора лучших футболистов еще смолоду. Впоследствии лучшие и самые яркие члены ДЮФЛ могут стать настоящими профессионалами.

Сотни детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), академий при футбольных клубах, частных инициатив активно работают в различных регионах страны. Несмотря на войну, тренеры, родители и юные футболисты продолжают заниматься, часто в сложных условиях.

Сегодня в Детско-юношеской футбольной лиге проводятся турниры высшей лиги в различных возрастных категориях. В частности, в Украине существуют чемпионаты U-14, U-15, U-16, U-17 и U-19, в которых выступают молодежные команды профессиональных футбольных клубов Украины.

Фото Евгения Кравса
Фото Евгения Кравса

В целом чемпионат детской лиги собирает более 6 тыс. участников в возрасте 14-17 лет. Именно от этих детей зависит, будет ли Украина занимать передовые позиции футболе в мире.

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Основные проблемы развития детского футбола

Наверное, самой основной проблемой развития детского футбола является война. В частности, несколько футбольных клубов таких как "Мариуполь" и черниговская "Десна" исчезли с футбольной карты Украины после полномасштабного вторжения россии, а соответственно и вместе с ними исчезли детские академии этих команд.

Также военные действия усложняют проведение тренировок, турниров и развитие спортивного процесса. Кроме того, устаревшая и поврежденная инфраструктура, которая не дает нормально развиваться спортивному будущему поколению.

В частности, в результате боевых действий поврежден стадион "Десны" в Чернигове, который был разбомблен еще в 2022 году.

Кроме того, в январе 2023 года российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в результате которого, в частности, была разрушена инфраструктура киевского футбольного клуба "Локомотив".

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Позитивные сдвиги и инициативы

Несмотря на трудности, в Украине реализуются важные инициативы. В частности, Украинская ассоциация футбола инициировала в этом году программу по поддержке региональных ДЮСШ "Начни игру".

Программа "Начни игру" имеет целью способствовать развитию футбола в Украине, особенно в регионах, где условия для этого ограничены. Она способствует развитию инфраструктуры футбольных клубов, повышению уровня тренировочного процесса и социализации через футбол. В частности, программа поддерживает проекты, направленные на привлечение молодых талантов, развитие инклюзивных инициатив, восстановление после войны, а также создание равных возможностей для регионов с ограниченными ресурсами.

Фото Евгения Кравса
Фото Евгения Кравса

Также в этом году УАФ организовала "Детский кубок четырех" - турнир для команд возрастной категории U-13 (2012 г. р.), который прошел накануне классического финала Кубка Украины-2024/2025.

В турнире приняли участие четыре команды, чьи "взрослые" клубы вышли в полуфинал Кубка Украины-2024/2025: СДЮСШОР "Полесье" (Житомир), ФК "Шахтер" (Донецк), КЗ ДЮСШ "Буковина" (Черновцы) и ФК "Динамо" (Киев).

Победителем турнира стал Донецкий "Шахтер", обыграв своих сверстников из киевского "Динамо".

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Кроме того, после начала полномасштабного вторжения Украинской ассоциацией футбола был запущен проект "Лига Смелых" с целью привлечения к самой популярной игре в мире людей с ампутированными конечностями и нарушениями функций конечностей.

В турнире принимают участие как женщины, так и мужчины, а также дети. В частности, 10-летний Михаил Палий из команды "Покрова АМП", потерявший ногу из-за рака, получил возможность вывести на поле капитана "ПСЖ" Маркиньоса перед финалом Лиги чемпионов против "Интера" на "Альянц Арене".

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Павел Башинский

Павел Башинский

спортпубликации
ФК «Шахтёр» Донецк
ФК «Динамо» Киев
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Украина
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