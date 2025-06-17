Языковой скандал в медиафутболе с участием Селезнева: что говорит языковой омбудсмен и Минмолодежьспорта

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал ситуацию вокруг языкового скандала, который произошел на выходных, когда 16-летний украинский тик-токер Ренат Попружный сделал замечание футболисту из-за русского языка на поле, отметив, что не хочет быть участником языковых скандалов и не позволит использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины. В Министерстве молодежи и спорта призвали общественность не поддаваться на информационные провокации, а уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает недопустимыми действия "Odesa Football Media Team", которые выгнали юношу из команды за замечание Селезневу, передает УНН.

Хочу дать объяснение по поводу языкового скандала, в который меня втянули неизвестные мне люди. Я родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы популяризировать украинский футбол в Украине, Европе и во всем мире. На сегодня я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем говорить. За время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой. Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины - сказал Селезнев.

Он добавил, что делает все, что в его силах ради победы Украины, и верит в то, что Донбасс будет украинским и он сможет приехать в Макеевку хотя бы для того, чтобы прийти на могилу своего отца - кавалера трех Шахтерских орденов Славы.

Все мои истории в Instagram и средствах массовой информации говорят о том, что я гражданин Украины, который поддерживает своих героев, бойцов и людей. И что бы ни говорили люди, которые не знают моей жизни, моей истории и моей семьи, я официально заявляю: я - гражданин Украины. Слава Украине - отметил Селезнев.

Дополнение

Вчера УНН сообщал, что в эти выходные в украинском медиафутболе произошел языковой скандал. 16-летний украинский тик-токер Ренат Попружный сделал замечание футболисту Евгению Селезневу из-за русского языка на поле. В команде, за которую выступает Попружный, заявили, что пиариться на языковом вопросе - неприемлемо, и добавили, что парень покидает команду.

На ситуацию между Селезневым и Попружным отреагировали в Министерстве молодежи и спорта, где отметили, что "украинский язык - это основа нашей национальной идентичности. Это наш выбор, который мы делаем каждый день. Это наше оружие. И именно сейчас, когда идет война за саму суть украинской государственности, враг искусственно использует вопрос языка и веры, пытаясь расколоть наше общество. Наша же сила в единстве".

Министерство молодежи и спорта Украины призывает общественность не поддаваться на информационные провокации. Любой конфликт в публичном пространстве должен решаться в духе взаимоуважения, а не через раздувание споров - отметили в министерстве.

В министерстве заявили, что Селезнев публично заявил, что сознательно перешел на украинский язык и последовательно его использует в быту, медиа и на поле.

Это подтверждают и многочисленные видео с матчей. Самого же Евгения публично поддержали военнослужащие различных подразделений, которые защищают Украину на фронте - заявили в ведомстве.

Там также добавили, что ФК "Odesa Football Media Team" опроверг дезинформацию в медиа и сообщил, что никакого изгнания подростка из команды не было. Решение покинуть команду семья игрока приняла самостоятельно, прикрепив соответствующее заявление клуба.

В заявлении клуба указывается, что Ренат вместе со своим отцом, Артемом Попружным, приехали с командой в Киев на матч против команды "Армат", во время которой Ренат сделал замечание игроку соперников - Евгению Селезневу - за использование русского языка в общении с партнерами по команде.

Ситуация выглядит неоднозначной, ведь сам Ренат и его семья являются русскоязычными, и во время матча также разговаривали на русском. Видео, в котором Евгений Селезнев отвечает Ренату на украинском языке, по нашему мнению, не содержит ничего оскорбительного или провокационного. Однако оно было распространено с подачей, которая нанесла ущерб репутации . Нам до сих пор не понятно, с какой целью это видео было снято и выложено, и почему был выбран путь публичной дискредитации игрока. Тем более, что сам Ренат впоследствии записал обращение, в котором подтвердил, что в повседневной жизни общается на русском языке. Артем Попружный сообщил, что они с Ренатом приняли решение покинуть команду по собственной инициативе. Никакого решения об их исключении со стороны клуба не было. Мы, как клуб, убеждены, что украинский язык должен иметь бесспорный приоритет в публичном пространстве. В то же время, мы считаем недопустимым использование языкового вопроса как инструмента провокаций или манипуляций - заявили в клубе.

В министерстве также отметили, что полностью поддерживают позицию руководства команды относительно приемлемости использования языкового вопроса для искусственного раздувания конфликтов.

Кроме того, в ситуацию вмешался также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, отметив, что считает недопустимыми действия "Odesa Football Media Team", которые выгнали игрока Рената Попружного из команды за замечание игроку команды соперника FC "Armat" Евгению Селезневу из-за русского языка.

Это пример репрессивных действий против украинцев в Украине за украинский язык. Такие случаи недопустимы и требуют реакции не только уполномоченного, но и организаторов турнира, тренеров, руководителей клубов и местной власти. Важно получить объяснения от бывшего игрока, организаторов турнира и других участников, которые стали свидетелями конфликта. Мы вынесем соответствующие решения согласно действующему законодательству - заявил Кремень.

Языковой скандал в медиафутболе: юношу отчислили из команды за замечание Селезнёву из-за русского языка