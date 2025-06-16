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Языковой скандал в медиафутболе: юношу отчислили из команды за замечание Селезнёву из-за русского языка

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Во время матча медиалиги 16-летний Попружний сделал замечание Селезневу из-за русского языка. Клуб решил, что пиариться на языке неприемлемо, и парень покинет команду.

Языковой скандал в медиафутболе: юношу отчислили из команды за замечание Селезнёву из-за русского языка

В эти выходные в украинском медиафутболе произошел языковой скандал. 16-летний украинский тик-токер Ренат Попружный сделал замечание футболисту Евгению Селезневу из-за русского языка на поле. В команде, за которую выступает Попружный, заявили, что пиариться на языковом вопросе - неприемлемо, и добавили, что парень покидает команду, пишет УНН.

Детали

В субботу, 14 июня, состоялся матч в медиафутбольной лиге между командами "Odesa Football Media Team" и FC "Armat", за который выступает экс-футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и днепровского "Днепра" Евгений Селезнев.

Во время матча, 16-летний футболист Odesa Football Media Team Ренат Попружный сделал замечание Селезневу, вероятно, из-за того, что тот общался на русском языке на поле. Селезнев не сдержался и вступил в дискуссию с игроком.

Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю 4 языка. Забыл у тебя спросить. Сколько тебе лет? 16? Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Буду разговаривать на любом, на каком я хочу 

- резко ответил Селезнев юному футболисту.

Уже после игры юный футболист заявил, что в реальной жизни разговаривает на русском языке, однако в медийном пространстве говорит на украинском.

В медиа сфере я разговариваю на украинском. В реальной жизни на русском. Я ни в коем случае не хотел "захайпиться" на этой теме. Это был просто эмоциональный момент с матча. Это как у всех. Просто оно набрало много просмотров. Я не хотел не хайпиться. Надеюсь, вы все поняли. Спасибо 

- заявил футболист.

Сегодня ФК "Odesa Football Media Team" заявил, что расценивают поступок Попружного и его отца, как проявление неуважения к команде, добавив, что пиариться на языковом вопросе - это неприемлемо. Кроме того, в клубе заявили, что игрок покинет команду.

Поступок игрока Рената Попружного и, в первую очередь, его отца - Артема Попружного - мы, Odesa Football Media Team, расцениваем как проявление неуважения к нашей команде. Именно отец создал ситуацию, которая вышла за рамки спортивного контекста и имеет негативные последствия. На видео, опубликованном в сети, четко видно, что Евгений Селезнев общается на украинском языке. Поэтому сам факт публикации этого видео выглядит как сознательная провокация, цель которой - создание конфликта там, где его не было. Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе - это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается

- говорится в заявлении клуба.

Также в коллективе принесли извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу.

Мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию и не допустить подобного в будущем. Медиафутбол - это не только об игре. Это - о единении, уважении и ответственности. Мы вложили много сил и сердца в создание "Odesa Football Media Team". И нам жаль, что наш первый официальный матч запомнился не борьбой на поле и преданностью Одессе, а поступком, который не имеет оправдания. Перед тем, как использовать имя Евгения Селезнева в собственных интересах, отцу блогера стоило бы обратить внимание, сколько Евгений делает для поддержки ВСУ и насколько весомой является его позиция для украинского общества. Ренату мы благодарим за вклад в развитие медиафутбола в Одессе. Но призываем - помните об ответственности за действия, которые выходят за рамки поля 

- добавили в клубе.

Пользователи в сети восприняли решение клуба неоднозначно.

Вы там упоролись чем-то? Вместо того, чтобы выгнать того Селезнева из лиги, вы выгоняете украиноязычного парня; Селезнев играл за "Шахтер", который россияне выперли из его любимой "Донбасс-Арены", но тогда почему-то Селезнев не был украиноязычным, не так активно был против россиян. Потом он поехал играть в россию уже после 14-го года, потому что "какая разница и спорт-вне-политики". Глаза у него открылись только в нем на 24-е февраля 2022-го года. До того оно было матерным русскоязычным футболистом. Сейчас из него лепить задним числом патриота - ну камон?? Вы украинский клуб? Или может все же российский?; Вы беспринципные и аморальные уроды. Нарушители закона Украины, которые плюют на могилы миллионов украинцев, замученных россиянами; Очень жаль, когда 16-летний парень более сознательный, чем ваш клуб 

- пишут пользователи.

Отметим, что сам матч завершился победой "Armat" со счетом 4:3. Селезнев сумел отметиться тремя забитыми голами, став игроком встречи.

Напомним

Виктора Скрипника назначено новым главным тренером луганской "Зари", который уже возглавлял луганчан с 2019 по 2022 год. Скрипник заменит на этой должности Младена Бартуловича.

Павел Башинский

Павел Башинский

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