Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля

Сенат Соединенных Штатов Америки откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России по меньшей мере до июля. Причиной обострение конфликта между Ираном и Израилем, который на данный момент является приоритетом для Вашингтона. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Semafor.

Детали

Отмечается, что американский Сенат переносит рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ и ее торговых партнеров. Соавторы документа Линдси Грэм и Ричард Блюменталь пытаются внести технические правки, которые должны ослабить давление на союзников Украины. Однако их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты. Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на этот момент.

Мы очень открыты к переговорам, мы пытаемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков - сказал он.

Причиной стала эскалация войны между Израилем и Ираном, а также новые налоговые инициативы республиканцев. По словам сенатора Джона Туна, Сенат "открыт к изменениям", но ожидает сигнала от администрации Трампа.

Сам Дональд Трамп пока не одобрил законопроект, сосредоточившись на внутренней политике и потенциальном военном конфликте с Ираном. На этом фоне даже законопроекты с широкой поддержкой, вроде регулирования криптовалют, не двигаются.

Сенатор Грэм признал, что санкции придется отложить, но заверил, что вопросы России и Украины остаются для него приоритетом.

"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - пояснил американский законодатель.

Напомним

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 предположил, что не будет вводить новых санкций против России, заявив, что европейцы должны "сделать это первыми" и что "санкции обходятся нам в большие деньги", и что он "хочет продолжить попытки продвинуть мирные переговоры, прежде чем применить к России дальнейшие карательные меры".

Дискуссия лидеров G7 не изменила позицию Трампа относительно санкций против России. Он заявил, что санкции стоят Соединенным Штатам Америки "больших денег", чем разочаровал союзников.