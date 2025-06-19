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Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Несмотря на консенсус среди сенаторов, Соединенные Штаты Америки откладывают введение новых санкций против РФ по меньшей мере до июля.

Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля

Сенат Соединенных Штатов Америки откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России по меньшей мере до июля. Причиной обострение конфликта между Ираном и Израилем, который на данный момент является приоритетом для Вашингтона. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Semafor.

Детали

Отмечается, что американский Сенат переносит рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ и ее торговых партнеров. Соавторы документа Линдси Грэм и Ричард Блюменталь пытаются внести технические правки, которые должны ослабить давление на союзников Украины. Однако их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты. Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на этот момент. 

Мы очень открыты к переговорам, мы пытаемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков

- сказал он.

Причиной стала эскалация войны между Израилем и Ираном, а также новые налоговые инициативы республиканцев. По словам сенатора Джона Туна, Сенат "открыт к изменениям", но ожидает сигнала от администрации Трампа.

Сам Дональд Трамп пока не одобрил законопроект, сосредоточившись на внутренней политике и потенциальном военном конфликте с Ираном. На этом фоне даже законопроекты с широкой поддержкой, вроде регулирования криптовалют, не двигаются.

Сенатор Грэм признал, что санкции придется отложить, но заверил, что вопросы России и Украины остаются для него приоритетом.

"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - пояснил американский законодатель. 

Напомним

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 предположил, что не будет вводить новых санкций против России, заявив, что европейцы должны "сделать это первыми" и что "санкции обходятся нам в большие деньги", и что он "хочет продолжить попытки продвинуть мирные переговоры, прежде чем применить к России дальнейшие карательные меры".

Дискуссия лидеров G7 не изменила позицию Трампа относительно санкций против России. Он заявил, что санкции стоят Соединенным Штатам Америки "больших денег", чем разочаровал союзников.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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