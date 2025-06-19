Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году

С апреля по сентябрь по всей Украине в учреждениях дошкольного образования формируются новые группы и уже с осени тысячи детей впервые пойдут в садики. УНН решил рассказать, как будут работать детские сады с сентября и чего ожидать родителям, воспитателям и самим детям.

Изменения в законе о дошкольном образовании

Как сообщал УНН, в июне прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О дошкольном образовании", который улучшит условия труда для воспитателей и расширит права родителей. Закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2024 года, а вступил в силу он с января текущего года.

"Верховная Рада признает дошкольное образование обязательным первичным компонентом образования на протяжении жизни. Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны способствовать развитию учреждений дошкольного образования как центров, обеспечивающих становление человека с первых лет его жизни, формирование человеческого капитала и устойчивое развитие общества и государства", – говорится в документе.

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Организация образовательного процесса

Основами государственной политики и принципами образовательной деятельности в сфере дошкольного образования также являются:

дитиноцентризм и личностно ориентированный подход к развитию ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, потребностями, интересами, способностями, одаренностью и свободой выбора;

равный доступ к получению дошкольного образования;

академическая добродетель;

академическая свобода педагогических работников;

автономия субъектов образовательной деятельности (академическая, кадровая, организационная, финансовая);

приоритет семейного воспитания ребенка, педагогическое партнерство семьи и учреждения дошкольного образования;

доступность (в том числе территориальная), бесплатность и светский характер дошкольного образования в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования;

создание условий, в том числе инклюзивной или специальной образовательной среды, для получения дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их развития и в способ и формы, которые являются для них наиболее удобными и эффективными;

создание безопасной и здоровой образовательной среды;

обязательность получения дошкольного образования детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с государственным стандартом;

цифровизация управленческих процессов в сфере дошкольного образования;

сочетание коллегиальных и единоначальных основ управления учреждением дошкольного образования.

Базовые этапы дошкольного образования определяются на основе возрастной периодизации развития ребенка, которая охватывает:

возраст младенца (до одного года);

ранний возраст (от одного до трех лет);

дошкольный возраст (от трех до шести - восьми лет):

младший дошкольный возраст (от трех до четырех лет);

средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет);

старший дошкольный возраст (от пяти до шести (семи) лет (до восьми лет – для детей с особыми образовательными потребностями).

В соответствии с законом, языком образовательного процесса является государственный язык, однако детям, которые относятся к коренным народам или национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется и обеспечивается право на получение дошкольного образования на соответствующем языке.

Кроме того, государство способствует изучению языков международного общения, прежде всего английского языка, в государственных и коммунальных учебных заведениях.

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В законе указывается, что "в Украине гарантируется право на получение дошкольного образования и создаются возможности для его реализации с учетом индивидуальных особенностей, особых образовательных и других потребностей и возможностей каждого ребенка".

Каждому ребенку независимо от оснований его пребывания в Украине гарантируется бесплатное получение дошкольного образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Дети имеют право на получение дошкольного образования в различных формах или путем их сочетания. Основной формой получения дошкольного образования является очная (дневная), однако родители имеют право организовывать получение их детьми дошкольного образования по семейной (домашней) форме.

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Дети, в том числе дети с особыми образовательными потребностями, могут получать дошкольное образование по выбору их родителей:

в учреждениях дошкольного образования независимо от подчинения и формы собственности;

в дошкольных подразделениях юридических лиц, в том числе учебных заведений;

в семье – по семейной (домашней) форме получения дошкольного образования;

с помощью физических лиц – предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Документ должен обеспечивать территориальную доступность дошкольного образования путем:

учета демографической ситуации, состояния сети и способности учреждений образования, результатов учета детей для целей планирования и застройки соответствующих территорий;

формирования и содержания сети коммунальных учреждений дошкольного образования в соответствии с потребностями жителей соответствующих территорий;

максимальной приближенности места получения дошкольного образования к месту проживания ребенка;

перевозки (при необходимости) педагогических работников к месту получения дошкольного образования детьми и в обратном направлении (к месту проживания педагогических работников);

обеспечения равных условий для развития учреждений дошкольного образования всех форм собственности и создания условий для развития других субъектов образовательной деятельности в сфере дошкольного образования;

планирования и закрепления территорий обслуживания за коммунальными учреждениями дошкольного образования;

содействия внедрению различных форм получения дошкольного образования с учетом потребностей детей и выбора родителей;

создания и обеспечения функционирования мобильных детских садов для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей на территориях, на которых не обеспечено бесплатное получение дошкольного образования другим способом.

Дети зачисляются в коммунальные учреждения дошкольного образования для получения дошкольного образования в следующей очередности:

дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети погибших (умерших) ветеранов войны, защитников Украины;

дети старшего дошкольного возраста;

дети военнослужащих, дети из числа внутренне перемещенных лиц, дети лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

дети, являющиеся родными братьями или сестрами детей, получающих дошкольное образование в соответствующем учреждении дошкольного образования (если они проживают на территории обслуживания такого учреждения дошкольного образования);

дети работников соответствующего учреждения дошкольного образования (если они не проживают на территории обслуживания такого учреждения дошкольного образования);

дети, являющиеся родными братьями или сестрами детей, получающих дошкольное образование в соответствующем учреждении дошкольного образования (если они не проживают на территории обслуживания такого учреждения дошкольного образования).

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Режим работы учреждений дошкольного образования

С целью надлежащей организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования формируются различные группы воспитанников, в том числе возрастные, разновозрастные, дежурные (в утренние, вечерние часы, в выходные, праздничные и нерабочие дни), с кратковременным пребыванием, с обучением на языке соответствующего коренного народа или национального меньшинства (сообщества) Украины наряду с государственным языком и т.п.

Количество воспитанников в группе на одного воспитателя составляет:

в группе воспитанников одного возраста:

не более 5 воспитанников в возрасте до одного года;

не более 10 воспитанников в возрасте от одного до двух лет;

не более 15 воспитанников в возрасте от двух до трех лет;

не более 20 воспитанников в возрасте от трех лет;

в группе воспитанников разного возраста:

не более 15 воспитанников в возрасте от трех лет;

не более 10 воспитанников при наличии в группе хотя бы одного ребенка в возрасте от одного до трех лет;

в группе воспитанников с кратковременным пребыванием или в группе воспитанников с круглосуточным пребыванием – не более 10 воспитанников;

в инклюзивной группе – не более трех детей с особыми образовательными потребностями.

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Закон определяет порядок принятия на работу и увольнения воспитателей. В частности, на должность педагогического работника учреждения дошкольного образования может быть назначен лицо, имеющее педагогическое образование по соответствующей специальности и/или соответствующую профессиональную квалификацию педагогического работника, свободно владеющее государственным языком или владеющее государственным языком в объеме, достаточном для общения (для иностранцев и лиц без гражданства).

Не имеет права работать в учреждении дошкольного образования лицо, которое:

признано недееспособным или гражданская дееспособность которого ограничена судом;

имеет судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

в соответствии с решением суда лишено права занимать соответствующую должность;

в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, совершило умышленное уголовное правонарушение в отношении ребенка, в присутствии ребенка, с использованием ребенка или жестокое обращение с ребенком.

Также определяется продолжительность рабочего времени, по которой продолжительность рабочего времени педагогических работников на неделю на одну тарифную ставку составляет 35 часов – для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя и 30 часов – для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников.

Для воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю; для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; для практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю; для руководителя кружка (студии, секции и т.п.), учителя – 18 часов в неделю.

Кроме того, определяется и время отдыха для работников дошкольного образования. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней, а помощникам воспитателей учреждений дошкольного образования предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

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Типы организации образовательной деятельности

Учреждение дошкольного образования может организовать и осуществлять свою образовательную деятельность по одному или нескольким типам организации образовательной деятельности:

ясли – тип организации образовательной деятельности, который обеспечивает получение дошкольного образования детьми в возрасте от трех месяцев до трех лет;

детский сад – тип организации образовательной деятельности, который обеспечивает получение дошкольного образования детьми в возрасте от двух до шести или семи лет, а детьми с особыми образовательными потребностями – до семи или восьми лет;

специальный детский сад – тип организации образовательной деятельности, который обеспечивает получение дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями, обусловленными физическими, психическими, интеллектуальными и/или сенсорными нарушениями, расстройствами поведения, в возрасте от двух до семи или восьми лет;

мобильный детский сад – тип организации образовательной деятельности, который обеспечивает предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей, в частности с применением или на базе специально оборудованного для предоставления таких услуг транспортного средства;

семейный (родственный) сад – тип организации образовательной деятельности по месту жительства семьи (родственников) в индивидуальном жилом доме с предоставлением образовательных услуг детям от рождения, находящимся в родственных отношениях, и/или детям, которые не являются членами семьи (родственников);

мини-сад – тип организации образовательной деятельности с одновременным пребыванием не более пяти детей;

центр педагогического партнерства – тип организации образовательной деятельности, который обеспечивает развитие детей от рождения при обязательном участии их родителей или одного из них;

центр развития ребенка – тип организации образовательной деятельности, который обеспечивает получение дошкольного образования детьми (в том числе детьми, получающими дошкольное образование у других субъектов образовательной деятельности или в семье), в частности по отдельным парциальным программам, и/или получение ими отдельных психолого-педагогических, коррекционно-развивающих услуг.

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