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Директора детсада в Киеве, где травмировался мальчик, будут судить из-за поддельных медицинских книжек

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В детском саду Киева, где двухлетний мальчик упал с лестницы, обнаружили поддельные медицинские книжки у воспитателей и директора. Директора подозревают в пособничестве и использовании поддельных документов.

Директора детсада в Киеве, где травмировался мальчик, будут судить из-за поддельных медицинских книжек

В Киеве в частном детском саду, где двухлетний ребенок упал с лестницы и травмировался, у воспитателей и директора обнаружили поддельные медицинские книжки. Соответствующее дело в отношении директора направили в суд, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении директора частного детского сада в пособничестве в подделке документов, а также в использовании поддельных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Детали

Следствие установило, что в сентябре 2024 года обвиняемая заказала через интернет фальшивые медицинские книжки для себя и пяти воспитателей заведения. Ни один из них, по данным прокуратуры, не проходил обязательного профилактического медицинского осмотра.

В дальнейшем, по данным прокуратуры, "директор зарегистрировала купленные медицинские книжки в журнале регистрации личных медицинских книжек и положила их в личные дела воспитателей".

"Работники, которые не прошли обязательный медицинский осмотр, должны быть отстранены от работы, зато директор, вместо того, чтобы сделать это, наоборот, помогла подчиненным с использованием поддельных документов", - отметили в прокуратуре.

Указанные факты установили после того, как в этом детском саду в декабре прошлого года двухлетний мальчик упал с лестницы и получил тяжкие телесные повреждения. Тогда подозрение получила воспитательница.

2-летний мальчик упал с лестницы в детском саду в Киеве: воспитательница получила подозрение04.04.25, 12:07 • 14417 просмотров

"Как впоследствии установили правоохранители, эта воспитательница также не проходила обязательный медицинский осмотр, из ее личного дела изъяли поддельную медицинскую книжку", - сообщили в прокуратуре.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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