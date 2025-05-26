Директорку дитсадка у Києві, де зі сходів впав хлопчик, судитимуть через підроблені медичні книжки
Київ • УНН
У дитсадку Києва, де дворічний хлопчик впав зі сходів, виявили підроблені медичні книжки у вихователів та директорки. Директорку підозрюють у пособництві та використанні підроблених документів.
У Києві у приватному дитячому садку, де дворічна дитина впала зі сходів та травмувалася, у вихователів і директорки виявили підроблені медичні книжки. Відповідну справу щодо директорки скерували до суду, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.
Скеровано до суду обвинувальний акт щодо директорки приватного дитячого садка у пособництві в підробці документів, а також у використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України)
Деталі
Слідство встановило, що у вересні 2024 року обвинувачена замовила через інтернет фальшиві медичні книжки для себе та п’яти вихователів закладу. Жоден з них, за даними прокуратури, не проходив обов’язкового профілактичного медичного огляду.
Надалі, за даними прокуратури, "директорка зареєструвала куплені медичні книжки в журналі реєстрації особистих медичних книжок та поклала їх до особових справ вихователів".
"Працівники, які не пройшли обов’язковий медичний огляд, мали б бути відсторонені від роботи, натомість директорка, замість зробити це, навпаки, допомогла підлеглим з використанням підроблених документів", - зазначили в прокуратурі.
Вказані факти встановили після того, як у цьому дитячому садку у грудні минулого року дворічний хлопчик впав зі сходів та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Тоді підозру отримала вихователька.
2-річний хлопчик впав зі сходів в дитсадку у Києві: вихователька отримала підозру04.04.25, 12:07 • 14417 переглядiв
"Як згодом встановили правоохоронці, ця вихователька також не проходила обов’язковий медичний огляд, з її особової справи вилучили підроблену медичну книжку", - повідомили у прокуратурі.