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Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів
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Директорку дитсадка у Києві, де зі сходів впав хлопчик, судитимуть через підроблені медичні книжки

Київ • УНН

 • 152 перегляди

У дитсадку Києва, де дворічний хлопчик впав зі сходів, виявили підроблені медичні книжки у вихователів та директорки. Директорку підозрюють у пособництві та використанні підроблених документів.

Директорку дитсадка у Києві, де зі сходів впав хлопчик, судитимуть через підроблені медичні книжки

У Києві у приватному дитячому садку, де дворічна дитина впала зі сходів та травмувалася, у вихователів і директорки виявили підроблені медичні книжки. Відповідну справу щодо директорки скерували до суду, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо директорки приватного дитячого садка у пособництві в підробці документів, а також у використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Слідство встановило, що у вересні 2024 року обвинувачена замовила через інтернет фальшиві медичні книжки для себе та п’яти вихователів закладу. Жоден з них, за даними прокуратури, не проходив обов’язкового профілактичного медичного огляду.

Надалі, за даними прокуратури, "директорка зареєструвала куплені медичні книжки в журналі реєстрації особистих медичних книжок та поклала їх до особових справ вихователів".

"Працівники, які не пройшли обов’язковий медичний огляд, мали б бути відсторонені від роботи, натомість директорка, замість зробити це, навпаки, допомогла підлеглим з використанням підроблених документів", - зазначили в прокуратурі.

Вказані факти встановили після того, як у цьому дитячому садку у грудні минулого року дворічний хлопчик впав зі сходів та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Тоді підозру отримала вихователька.

2-річний хлопчик впав зі сходів в дитсадку у Києві: вихователька отримала підозру04.04.25, 12:07 • 14417 переглядiв

"Як згодом встановили правоохоронці, ця вихователька також не проходила обов’язковий медичний огляд, з її особової справи вилучили підроблену медичну книжку", - повідомили у прокуратурі.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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