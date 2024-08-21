На Киевщине восстановили детсад, который во время оккупации повредили войска рф - Кравченко

В селе Козаровичи Вышгородского района начал работу детский сад «Капитошка», который в начале полномасштабного вторжения повредили оккупационные войска рф. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения и в результате оккупации здание садика было значительно повреждено. Однако, сегодня заведение восстановили за счет местного бюджета и он наконец принял своих воспитанников.

Кравченко добавляет, что садик рассчитан на 75 детей, 4 группы. Начинают работать 2 группы: для детей раннего возраста - 15 человек и детей дошкольного возраста - 20 человек Во всех группах есть отдельные помещения, где дети могут учиться и играть, спальная зона, раздевалки и туалетные комнаты.

Для каждого воспитанника «Капитошки» оборудован отдельный индивидуальный шкаф для одежды. В игровых комнатах есть вся необходимая мебель, игрушки, книги, пособия для занятий, спортивный инвентарь.

В саду есть также просторный музыкальный зал, пищеблок с современным технологическим оборудованием, методический кабинет.

Позаботились и о безопасности детей. Сейчас заведение будет использовать обустроенное укрытие Козаровицкой гимназии. Хранилище расположено рядом - в 40 метрах от садика. Во время воздушной тревоги дети смогут здесь находиться в отдельной специально созданной для них зоне - объясняет председатель ОВА.

По словам Кравченко, с начала полномасштабного вторжения 86 детских садов на Киевщине были повреждены и разрушены, однако уже удалось восстановить 71 такое заведение.

Работа по восстановлению продолжается. Потому что несмотря на войну дети должны иметь возможность получать качественное образование, посещать садики и общаться со сверстниками. Восстановление образовательных учреждений - это толчок для дальнейшего восстановления и развития громад - подытоживает Руслан Кравченко.

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