На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

Начальник КОВА Руслан Кравченко в Василькове проинспектировал строительство 3 укрытий в общеобразовательных учебных заведениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кравченко в Facebook.

Детали

Глава ОГА посетил гимназию №4 и два лицея №2 и №7. Сегодня там продолжается строительство укрытий. Он подчеркнул, что деньги на эти работы были выделены из областного бюджета.

Проверил ход работ на каждом объекте. Потому что поставил задачу, чтобы в этом году на Киевщине не было ни одной школы, которая работает дистанционно. Дети должны учиться офлайн или в смешанном режиме. И при этом должны быть обеспечены все меры безопасности - рассказал Кравченко.

По его словам, каждый подрядчик, который привлечен к ремонту или строительству укрытия - должен ускорить работу. А впрочем, все должны придерживаться главных требований - качество, соблюдение сроков и прозрачное использование средств.

Председатель Киевской ОГА объясняет, что каждое убежище в учебных заведениях Василькова рассчитано на 280 человек. Все современные противорадиационные укрытия будут двойного назначения.

В частности, здесь можно организовать для детей места для кружков или спортивных секций. На крыше укрытия, которое строят для Васильковского лицея № 2, будет обустроена спортивная площадка.

Готовность объектов разная. С некоторыми подрядчиками имел жесткий разговор. Перед всеми поставил задачу - сдать все в определенный срок. Слышать отговорки надоело. Взяли обязательства - выполняйте. Не хватает работников - ищите дополнительных, работайте в две-три смены. И качественно. Потому что это безопасность наших детей. На уговоры времени нет - заявил Кравченко.

Он также отметил, что по плану укрытие лицея № 2 должны сдать до начала нового учебного года. В других учебных заведениях - в течение октября-ноября.

Напомним,

МОН установило требования к созданию защищенных пространств в школах без укрытий. Это временное решение для обеспечения очного обучения в общинах с удовлетворительным или умеренным уровнем риска.