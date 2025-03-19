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Зачисление ребенка в садик: когда будут рассылать приглашения и какие документы нужны

Киев • УНН

 • 119825 просмотра

Для поступления в детский сад требуются заявление, медкарта ребенка и свидетельство о рождении. Для льготных категорий и детей с особыми потребностями требуются дополнительные документы.

Зачисление ребенка в садик: когда будут рассылать приглашения и какие документы нужны

Один из первых вопросов, который возникает у молодых родителей – как и когда записать ребенка в детский сад. Новые группы формируются с апреля по сентябрь текущего года, а значит – самое время подготовиться. Какие документы нужны для поступления в детский сад - рассказывает УНН.

К сентябрю большинство групп в садах уже будут укомплектованы и, в случае, если родители не успели встать в очередь вовремя, придется ждать начала обучения в саду до следующего учебного года или пока не освободится место в выбранном саду.

В частности, первое, с чем нужно определиться родителям – выбрать учебное заведение. Прием детей в детский сад осуществляет его руководитель в течение текущего года, при условии наличия свободного места и в соответствии с порядком электронной очереди. Стоит посетить выбранное заведение, чтобы узнать в администрации, есть ли свободные места и о порядке зачисления детей.

Необходимые документы

Обычно для приема в детский сад родителям нужно предоставить такие документы

  • заявление родителей или лиц, их заменяющих;
    • медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводами врача, что ребенок может посещать дошкольное учебное заведение;
      • свидетельство о рождении ребенка/детей.

        Для приема детей с особыми образовательными потребностями в специальное учреждение или группы (инклюзивные группы), необходимо дополнительно предоставить:

        • заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;
          • направление местного органа управления образованием;
            • индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

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              Родители льготных категорий должны дополнительно предоставить оригинал удостоверения о льготе.

              Детям, родители которых отказываются от прививок, необходимо иметь медицинскую справку установленного образца с заключением врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать сад. При ее наличии руководитель обязан принять ребенка в сад.

              Электронная очередь в детский сад

              Ее создали для снижения случаев коррупции в дошкольных учреждениях. Чтобы записаться в электронную очередь в детский сад, родителям необходимо:

              • зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием. Для киевлян создан отдельный портал.
                • выбрать дошкольное учреждение;
                  • создать заявку, где указано имя и фамилия ребенка, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, контактный телефон одного из родителей. После этого выбрать желаемый детский сад и нажать "Подать заявку". Если регистрация прошла успешно – заявка получает статус "Зарегистрировано в очереди";
                    • отслеживать статус заявки. Если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления". Проверять состояние заявки надо в личном кабинете. Дополнительно система отправляет сообщения на электронную почту и смс.
                      • подать необходимые документы для поступления в установленный срок. В противном случае очередь автоматически отменяется.

                        Становиться в электронную очередь не обязательно, ведь законом такое не предусмотрено. Однако иногда это может помочь родителям сэкономить время и увеличить шансы на зачисление в желаемом саду. Если в ближайшее время ваше место проживания останется неизменным, можно зарегистрироваться в электронной очереди заранее.

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                        Льготы для поступления в сад 

                        Ознакомиться с полным перечнем льгот стоит в местном управлении образования, ведь местные власти могут устанавливать дополнительные льготы. Если ребенок попадает под какую-то льготу, но в заведении отсутствуют места, то ребенка направляют в другой сад с сохранением этой льготы.

                        Что делать, если мест нет

                        1.    Выясните у сотрудников, по какой причине отсутствует место. 

                        2.    Спросите, что можно сделать, чтобы попасть в детсад.

                        3.    Получите письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения. 

                        4.    Собрав всю информацию, обратитесь в управление образования – там обязаны вам помочь.

                        Лилия Подоляк

                        Лилия Подоляк

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