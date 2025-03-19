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Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Київ • УНН

 • 119854 перегляди

Для вступу в дитячий садок потрібні заява, медкартка дитини та свідоцтво про народження. Для пільгових категорій та дітей з особливими потребами потрібні додаткові документи.

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Одне з перших питань, яке виникає у молодих батьків – як і коли записати дитину до дитячого садка. Нові групи формуються з квітня по вересень поточного року, а отже – саме час підготуватися. Які документи потрібні для вступу у дитячий садочок - розповідає УНН.

До вересня більшість груп у садочках вже будуть укомплектовані і, у випадку, якщо батьки не встигли стати в чергу вчасно, доведеться чекати початку навчання у садочку до наступного учбового року або допоки не звільниться місце в обраному садочку.

Зокрема, перше, з чим потрібно визначитися батькам – обрати навчальний заклад. Прийом дітей до дитячого садочку здійснює його керівник протягом поточного року, за умови наявності вільного місця та відповідно до порядку електронної черги. Варто відвідати обраний заклад, аби дізнатися в адміністрації чи є вільні місця та про порядок зарахування дітей.

Необхідні документи

Зазвичай для прийому в дитячий садок батькам потрібно надати такі документи

  • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
    • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
      • свідоцтво про народження дитини/дітей.

        Для прийому дітей з особливими освітніми потребами до спеціального закладу або груп (інклюзивні групи), необхідно додатково надати:

        • висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;
          • направлення місцевого органу управління освітою;
            • індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

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              Батьки пільгових категорій мають додатково надати оригінал посвідчення про пільгу.

              Дітям, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно мати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати садок. За її наявності керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

              Електронна черга до дитячого садочку

              Її створили задля зниження випадків корупції у дошкільних закладах. Щоб записатися в електронну чергу до дитячого садка, батькам необхідно:

              • зареєструватись на сайті, створеному місцевим органом управління освітою. Для киян створений окремий портал.
                • обрати дошкільний заклад;
                  • створити заявку, де вказане ім’я та прізвище дитини, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків. Після цього обрати бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку". Якщо реєстрація пройшла успішно – заявка отримує статус "Зареєстровано в черзі";
                    • відслідковувати статус заявки. Якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування". Перевіряти стан заявки треба в особистому кабінеті. Додатково система надсилає повідомлення на електрону пошту та смс.
                      • подати необхідні документи для вступу у встановлений термін. В іншому разі черга автоматично скасовується.

                        Ставати в електронну чергу не обов’язково, адже законом таке не передбачено. Проте іноді це може допомогти батькам зекономити час та збільшити шанси на зарахування у бажаному садочку. Якщо найближчим часом ваше місце проживання залишиться незмінним, можна зареєструватися у електронній черзі заздалегідь.

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                        Пільги для вступу в садочок 

                        Ознайомитись із повним переліком пільг варто в місцевому управлінні освіти, адже місцева влада може встановлювати додаткові пільги. Якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в закладі відсутні місця, то дитину направляють в інший садок зі збереженням цієї пільги.

                        Що робити, якщо місць немає

                        1.    З’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце. 

                        2.    Запитайте, що можна зробити, щоб потрапити до дитсадка.

                        3.    Отримайте письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу. 

                        4.    Зібравши всю інформацію, зверніться в управління освіти – там зобов’язані вам допомогти.

                        Лілія Подоляк

                        Лілія Подоляк

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