Уряд встановив єдину тривалість відпустки для працівників дошкілля
Київ • УНН
Кабмін затвердив постанову про 56 днів щорічної оплачуваної відпустки для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Зміни стосуються директорів, вихователів-методистів та інших педагогічних працівників.
Для усіх педагогічних працівників урядом України затверджено однакову тривалість оплачуваної відпустки.
Передає УНН із посиланням на сторінку міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Деталі
Усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки — 56 днів.
Український уряд ухвалив постанову, буде внесено зміни до відповідного Порядку, із уніфікацією термінів щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля.
Норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці.
Водночас у дописі пояснюється, кого з педагогічних працівників торкнуться зміни:
Директори;
Завідувачи;
Вихователі-методисти;
Інструктори з фізкультури;
Практичні психологи;
Соціальні педагоги.
Також оголошено про зміни у Переліку педагогічних посад.
До переліку додано заступника директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистента викладача та асистента майстра виробничого навчання.
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