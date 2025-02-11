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Уряд встановив єдину тривалість відпустки для працівників дошкілля

Київ • УНН

 • 35560 перегляди

Кабмін затвердив постанову про 56 днів щорічної оплачуваної відпустки для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Зміни стосуються директорів, вихователів-методистів та інших педагогічних працівників.

Для усіх педагогічних працівників урядом України затверджено однакову тривалість оплачуваної відпустки. 

Передає УНН із посиланням на сторінку міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Деталі

Усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти тепер матимуть однакову тривалість обов’язкової щорічної оплачуваної відпустки — 56 днів. 

- повідомив міністр освіти і науки України.

Український уряд ухвалив постанову, буде внесено зміни до відповідного Порядку, із уніфікацією термінів щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля. 

Норма є справедливою для всіх працівників ЗДО і сприяє поліпшенню їхніх умов праці.

- зазначив Лісовий.

Водночас у дописі пояснюється, кого з педагогічних працівників торкнуться зміни:

Директори;

Завідувачи;

Вихователі-методисти;

Інструктори з фізкультури;

Практичні психологи;

Соціальні педагоги.

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Також оголошено про зміни у Переліку педагогічних посад.

До переліку додано заступника директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистента викладача та асистента майстра виробничого навчання.

Нагадаємо

185 депутатів підтримали виклик міністра освіти Оксена Лісового до Верховної Ради. Міністр має доповісти щодо проблемних питань із зарплатами освітян та технічних працівників.

"Вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати - МОН06.02.25, 11:05 • 26782 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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