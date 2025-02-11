В Раду, на доповідь щодо зарплат освітян, викликали міністра Лісового

Для доповіді щодо проблемних питань стосовно зарплат вчителів і вихователів у Верховну Раду викликано очільника профільного міністерства Оксена Лісового.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Гончаренка.

Запропонував заслухати його щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівнівників. Загалом ситуація в галузі освіти катастрофічна. - пише нардеп.

За словами Гончаренко відповідну пропозицію підтримали 185 депутатів.

Цих голосів достатньо для виклику міністра. Чекаємо Лісового в Раді!

Нагадаємо

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий роз'яснив плани щодо підвищення зарплат вчителям: є відповідна концепція, "захистимо країну, відіб'ємо ворога і переводимо освіту в пріоритет номер один".

Камери відеоспостереження зафіксували, як вихователька житомирського дитячого садочку №58 під час прогулянки штурхала маленьких діток, застосовуючи фізичну силу, порушуючи обов'язки і педагогічну етику.

"Вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати - МОН