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В Раду, на доповідь щодо зарплат освітян, викликали міністра Лісового

В Раду, на доповідь щодо зарплат освітян, викликали міністра Лісового

Київ • УНН

 • 21545 перегляди

185 депутатів підтримали виклик міністра освіти Оксена Лісового до Верховної Ради. Міністр має доповісти щодо проблемних питань із зарплатами освітян та технічних працівників.

Для доповіді щодо проблемних питань стосовно зарплат вчителів і вихователів у Верховну Раду викликано очільника профільного міністерства Оксена Лісового.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Гончаренка.

Запропонував заслухати його щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівнівників. Загалом ситуація в галузі освіти катастрофічна. 

- пише нардеп.

За словами Гончаренко відповідну пропозицію підтримали 185 депутатів. 

Цих голосів достатньо для виклику міністра. Чекаємо Лісового в Раді!

Нагадаємо

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий роз'яснив плани щодо підвищення зарплат вчителям: є відповідна концепція, "захистимо країну, відіб'ємо ворога і переводимо освіту в пріоритет номер один".

Камери відеоспостереження зафіксували, як вихователька житомирського дитячого садочку №58 під час прогулянки штурхала маленьких діток, застосовуючи фізичну силу, порушуючи обов'язки і педагогічну етику.

"Вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати - МОН06.02.25, 11:05 • 26782 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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