В Раду, на доповідь щодо зарплат освітян, викликали міністра Лісового
Київ • УНН
185 депутатів підтримали виклик міністра освіти Оксена Лісового до Верховної Ради. Міністр має доповісти щодо проблемних питань із зарплатами освітян та технічних працівників.
Для доповіді щодо проблемних питань стосовно зарплат вчителів і вихователів у Верховну Раду викликано очільника профільного міністерства Оксена Лісового.
Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Гончаренка.
Запропонував заслухати його щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівнівників. Загалом ситуація в галузі освіти катастрофічна.
За словами Гончаренко відповідну пропозицію підтримали 185 депутатів.
Цих голосів достатньо для виклику міністра. Чекаємо Лісового в Раді!
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"Вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати - МОН06.02.25, 11:05 • 26782 перегляди