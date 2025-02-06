"Вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати - МОН

Виплата доплати за роботу в несприятливих умовах праці, "вчительська тисяча", не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати для педагогів. Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства освіти і науки України, пише УНН.

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"Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2024 № 1515 назву доплати "за особливі умови роботи" змінено на "за роботу в несприятливих умовах праці". Так урегульовано неврахування цієї доплати для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру", - ідеться у розʼясненні.

Як пояснюється, якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо визначену мінімальну, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. "Для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці (ст. 3–1 Закону України "Про оплату праці")", - ідеться у повідомленні.

Якщо педагогічному працівнику до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою ж. Учительську тисячу додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату - пояснює МОН.

Як вказано, з 1 січня 2025 року встановлено доплату за несприятливі умови праці обсягом 1300 грн (1000 грн після оподаткування). Тому з цією доплатою нарахована заробітна плата становитиме 9300 грн (8000 грн + 1300 грн).

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що з 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату розміром 1000 грн.

А вже з початку наступного навчального року, тобто з 1 вересня 2025 року, доплата становитиме 2000 грн. Задля цієї виплати в бюджеті вже виділено 12 млрд грн субвенції.